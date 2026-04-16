Blondwłosa piękność podbiła świat. Ma zaledwie 30 lat

Anya Taylor-Joy zaczynała jako modelka!

Anya Taylor-Joy dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia Hollywood. Jej nazwisko pojawia się w napisać takich hitów jak "Diuna: Część trzecia", "Furiosa: Saga Mad Max", "Split", "Gambit królowej" czy "Peaky Blinders", chociaż swoją karierę zaczynała... od modelingu! 16-letnią dziewczynę wypatrzyła przed Harrodsem Sarah Doukas z prestiżowej agencji Storm Management.

Swój ekranowy debiut zaliczyła w filmie "Akademia wampirów", ale już rok później w produkcji Roberta Eggersa, "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", stworzyła kreację, którą docenili krytycy. W 2016 roku pojawiła się u boku Jamesa McAvoya w trzymającym w napięciu filmie "Split", a zaledwie rok później została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem Trophée Chopard, przyznawanym przez festiwal filmowy w Cannes obiecującym młodym aktorom.

Gwiazda "Gambitu królowej", "Peaky Blinders" i "Diuny"

W końcu w 2020 roku wystąpiła w głównej roli w filmie "Emma", adaptacji powieści Jane Austen. U jej boku pojawili się m.in. Mia Goth, Johnny Flynn, Callum Turner czy Bill Nighy. Jeszcze w tym samym roku premierę miał serial, który najbardziej rozsławił jej nazwisko i zapewnił Złotego Globa. W "Gambicie królowej" zagrała Beth Harmon, utalentowaną szachistkę, która zmaga się z przeszłością i nałogami. Co ciekawe, u boku aktorki wystąpił w tym miniserialu Marcin Dorociński!

W "Ostatniej nocy w Soho" wcieliła się w Sandie, a niedługo później dołączyła do obsady 5. sezonu "Peaky Blinder", gdzie pojawiła się jako Amerykanka Gina Gray. Robert Eggers ponownie zaprosił Anyę do współpracy przy filmie "Wiking", w którym pierwsze skrzypce grał Alexander Skarsgard. W 2022 roku zagrała jeszcze w "Amsterdamie" i "Menu".

Anya Taylor-Joy w filmie "Menu" Disney+ materiały prasowe

W kolejnych latach kariera aktorki prawdziwie eksplodowała. Anya Taylor-Joy zaczęła być kojarzona tylko z największymi tytułami. W drugiej odsłonie "Diuny" wcieliła się w siostrę głównego bohatera, Alię. Rolę tę powtórzy w nadchodzącej "Diunie: Części trzeciej", która zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Aktorka zastąpiła też Charlize Theron w głównej żeńskiej roli w filmie "Furiosa: Saga Mad Max", który swoją premierę miał w 2024 roku.

Co dalej w planach?

Jeszcze w tym roku na Apple TV zadebiutuje nowy serial z Taylor-Joy w roli głównej. "Lucky" to opowieść oparta na bestsellerowej książce Marissy Stapley. W przygotowaniu jest jeszcze jedna produkcja odcinkowa z filmową gwiazdą w roli głównej. To adaptacja wydanej w 2021 roku powieści Belli Mackie "Jak zabiłam swoją rodzinę". Anya Taylor-Joy będzie również producentką realizowanego dla Netfliksa serialu.

Jeśli chodzi o wielki ekran - aktorka jest brana pod uwagę do jednej z ról w nadchodzącej nowej części "Władcy pierścieni: Polowanie na Golluma". Na ten moment nie wiadomo, w kogo miałaby wcielić się 29-latka, ale "World of Reel" przekazuje, że mogłaby zagrać którąś z elfek - jej wygląd jak najbardziej do tego pasuje!

Hollywoodzka piękność wzięła wampirzy ślub!

1 kwietnia 2022 roku argentyńsko-brytyjska aktorka i modelka wyszła za mąż za amerykańskiego muzyka i aktora, Malcolma McRea, podczas tajemniczej ceremonii. Tematem przewodnim ich niewielkiego przyjęcia weselnego był...wampiryzm! Aktorka określiła siebie mianem "wampira Lestata", co stanowi nawiązanie do serii książek Anny Rice "Kroniki wampirów". Co ciekawe, państwo młodzi przyjęcie weselne dla bliskich zorganizowali dopiero rok później w październiku w Wenecji.

