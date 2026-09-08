Blisko 70 filmów z 19 krajów na ETER Anima Festival w Łodzi

66 filmów powalczy o ETER Grand Prix

Trzy konkursy, trzy różne spojrzenia na animację. Międzynarodowy Konkurs Główny dzieli się na kategorie stop motion i animacji komputerowej 3D. Konkurs Animacji dla Dzieci zabiera na ekran najmłodszą i rodzinną widownię, a Konkurs Polskiej Animacji pokazuje, co dziś tworzą rodzime studia i twórcy związani z polskim środowiskiem animacji. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda, a spośród wszystkich filmów jury przyzna ETER Grand Prix.

W Konkursie Międzynarodowym publiczność będzie mogła zobaczyć m.in. nagradzany na wielu polskich festiwalach "Basen albo śmierć złotej rybki" (reż. Daria Kopiec, Polska). Animacja przejmująco opowiada o toksycznej relacji matki i córki, w której tłumiony gniew bohaterki prowadzi do jej przemiany w złotą rybkę. Warto zwrócić także uwagę na film "Lost and Found" (reż. Aemilia Hayes, Wielka Brytania). To animowany scrapbook zbudowany z przedmiotów i dźwięków znalezionych przez twórczynię i jej przyjaciół, opowiedziany z perspektywy sroki, która odkrywa, że nie wszystko, co utracone, znika bezpowrotnie.

Konkurs Animacji dla Dzieci zachęca "Żuczkami" (reż. Piotr Chmielewski, Polska) - prostą historią o przywilejach i wzajemnej pomocy. Z kolei na "City in the Fox" (reż. Mikael Lindskov Jacobsen, Niemcy) najmłodsi podążą za ciekawskim lisem, którego wyobraźnia rośnie z każdą przeczytaną książką o świecie ludzi. Jednym z najciekawszych filmów w tej sekcji są z pewnością "Brodaci piraci" z serii "Baczne oczka" (reż. Katarzyna Agopsowicz, Studio Filmów Rysunkowych, Polska). Cykl powstał z myślą o dzieciach z dysfunkcjami wzroku i zaburzeniami uwagi. Formę filmu konsultowano ze specjalistką w zakresie tyflopedagogiki - Joanną Homel, a w bohaterów wciela się Joanna Guzik. Seria uzyskała znak jakości Związku Edukatorów Filmowych i była pokazana w Polsce i na świecie, zdobywając nagrodę między innymi na Atlanta Children's Film Festival w Stanach Zjednoczonych.

W Konkursie Polskiej Animacji obejrzymy najnowsze produkcje rodzime. To między innymi "Dżungli nie ma" (reż. Marcjanna Urbańska), wyróżnione Grand Prix "Złoty Animusz" w Konkursie Polskim podczas festiwalu ANIMATOR w Poznaniu. Z filmem "Scherzo" powraca nagradzany za swoje animacje od lat 80. - Wojciech Wojtkowski. Tym razem twórca pochylił się Fryderykowi Chopinowi, który dwieście lat po śmierci trafia na koncert własnych kompozycji w Warszawie. Nie można także ominąć pozycji "Kaszubia/Kaszëbë" (reż. Zuzanna Pobłocka-Bulczak) - impresyjnej podróży przez pomorskie krajobrazy i kaszubską tożsamość.

Program festiwalu prezentuje szerokie spektrum technik: animację lalkową, przedmiotową, rysunkową, cyfrową, komputerową 3D oraz kombinowane. Konkursy nie ograniczają się jedynie do prezentacji formalnych eksperymentów. Filmy podejmują m.in. tematy relacji rodzinnych, zdrowia psychicznego, samotności, tożsamości regionalnej, wykluczenia, dostępności i potrzeby bliskości. Pełna lista zakwalifikowanych filmów dostępna będzie od 28 sierpnia na stronie festiwalu.

Nad oceną propozycji konkursowych czuwać będzie międzynarodowe jury główne, w którego składzie znajdzie się m.in. Suzie Templeton oraz Piotr Milczarek, tegoroczny laureat Grand Prix Festiwalu Animator za film "Innego końca nie będzie". W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda, a spośród wszystkich filmów wyłoniony zostanie zdobywca ETER Grand Prix - nagrody głównej festiwalu.

Najlepsze animacje 15. StopTrik IFF na ETER Anima Festival

W latach 2012-2024 Międzynarodowy Festiwal Filmowy StopTrik regularnie prezentował swój program w Polsce, od 2016 roku także w Łodzi. Teraz StopTrik powraca do miasta jako jedna z sekcji programowych pierwszej edycji ETER Anima Festival. W ramach 80-minutowego pokazu "Best of StopTrik IFF 2025" widzowie zobaczą siedem filmów nagrodzonych podczas 15. edycji festiwalu w Mariborze. W programie znalazła się nagrodzona Oscarem dla najlepszego animowanego filmu krótkometrażowego "Dziewczynka, która płakała perłami" Chrisa Lavisa i Maćka Szczerbowskiego - mroczna baśń o smutku, miłości i chciwości, nagrodzona na StopTriku ex aequo Grand Prix publiczności w konkursie animacji poklatkowej. W zestawie jest także "Detlev" Ferdinanda Ehrhardta, groteskowa historia samotnego mężczyzny, który każdego wieczoru ogrzewa się przy podgrzewanym toście hawajskim. Osobisty film Ülo Pikkova "Maszyna do szycia" opowiada natomiast o mieszkańcach estońskiego Petseri poprzez losy prababki reżysera i jej nowo narodzonego dziecka. "Na zmęczonych skrzydłach" Anu-Laury Tuttelberg to zimowy poemat o nordyckiej przyrodzie i porcelanowej dziewczynce przemierzającej opuszczony krajobraz. W "Occhio" Giulii Falciani pojedyncza łza prowadzi widzów w głąb świata cierpienia, natomiast psychodeliczny "Dark Globe" Donata Sansone ukazuje ludzkość jako niepowstrzymaną machinę wojenną. Program zamkną "Nocne buty" Pierre-Luca Granjona - baśniowa opowieść o dziecku, które podczas nocnej wyprawy odkrywa niezwykłych mieszkańców lasu.

Z Cannes i Annecy do Łodzi. "We Are Aliens" zamknie ETER Anima Festival

3 października festiwal zamknie pełnometrażowa animacja "We Are Aliens" (reż. Kohei Kadowaki, Japonia/Francja) - historia dwóch chłopców w małym japońskim miasteczku, gdzie zwyczajna zdrada uruchamia ciąg wydarzeń na całe życie. Film znalazł się w oficjalnej selekcji Directors' Fortnight na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes oraz w konkursie pełnometrażowym Annecy 2026.

"Wybraliśmy 'We Are Aliens' na zakończenie festiwalu, ponieważ to film, który skupia w sobie wszystko, czego szukamy w animacji: odwagę formalną, emocjonalną szczerość i historię pozostającą z widzem długo po seansie. Chcemy, aby pierwsza edycja ETER Anima Festival zakończyła się nie kropką, lecz pytaniem - o pamięć, odpowiedzialność i doświadczenia, które kształtują nas na całe życie" - mówi Patryk Drzewiecki, dyrektor ETER Anima Festival.

Kiedy rozpocznie się ETER Anima Festiva?

ETER Międzynarodowy Festiwal Animacji odbędzie się od 30 września do 3 października 2026 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.