Korzystając z pandemii i pracy w maseczkach, trójka pracowników Banku Narodowego postanawia okraść własny bank. Niezauważeni wynoszą 100 milionów euro w złocie, ale to dopiero początek problemów - brzmi opis fabuły filmu "Blef doskonały" .

"Blef doskonały"; Jak ukraść 100 milionów euro z Banku Narodowego?

"Pomysł na film był wynikiem i powstał po kilku miesiącach trwania pandemii. Wprowadzone przez administrację państwową obostrzenia miały zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i na szczęście zapobiegły. Jednocześnie mogły doprowadzić do anarchii, rozbojów i ogólnego chaosu. Takie myśli krążyły w mojej głowie i to było inspiracją do napisania scenariusza. Tematem filmu chciałem uczynić nie to, co realne i codzienne, ale myśli skrywane czy nawet czasem nieuświadomione" - mówi reżyser Michał Węgrzyn .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Blef doskonały" [trailer] materiały prasowe

W rolach głównych: Karolina Chapko ("Yuma"), Agnieszka Kawiorska ("Katyń"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Aleks Mackiewicz ("Proceder"), Tomasz Oświeciński ("Botoks"), Mikołaj Roznerski ("7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"). Za reżyserię i scenariusz odpowiada Michał Węgrzyn ("Proceder"). Autorem zdjęć jest Maciej Tarapacz ("Wygrać marzenia"), muzyki RX Rafał Sielawa ("Proceder"). Scenografię przygotował Rafał Oryga ("Kresy"), kostiumy - Anna Szaluś ("Proceder"), charakteryzację - Joanna Szołtysek ("Plan lekcji"), montaż - Bartosz Karczyński ("Gierek").

Zdjęcie Plakat filmu "Blef doskonały" / Galapagos Films / materiały prasowe

"Nie fakt samego wyniesienia pieniędzy z banku jest tematem filmu, a to co zaczyna się dziać w głowach ludzi posiadających nielegalnie zdobyty majątek. W związku z tym, że taka instytucja jak Bank Narodowy zawsze jest bacznie obserwowana, nasi bohaterowie zostają poddani próbie przez 'sępy', które zwykle pojawiają się w takich okolicznościach. Morale, lojalność, przyjaźń, miłość - uczucia, które do tej pory im towarzyszyły zostają zaciągnięte do walki" - dodaje reżyser Michał Węgrzyn.