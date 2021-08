Blanka Lipińska napisała kolejny scenariusz. Oczywiście erotyk

Ekranizacja pierwszej części trylogii Blanki Lipińskiej "365 dni" spotkała się z ogromną krytyką ze strony środowiska filmowego, ale fani erotycznych powieści pisarki tłumnie ruszyli do kin, co zagwarantowało filmowi komercyjny sukces. Stał się on jeszcze większy, gdy produkcja trafiła na Netfliksa, dzięki czemu film zdobył popularność nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Na zlecenie platformy powstają teraz ekranizacje kolejnych dwóch powieści Lipińskiej "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni", co zostało ogłoszone w połowie maja tego roku, gdy startowały zdjęcia do obu produkcji.

"365 dni" - powstają kontynuacje produkcji

W rolach głównych znowu będzie można zobaczyć Annę Marię Sieklucką jako Laurę, Michele Morrone jako Massimo oraz Magdalenę Lamparską, która wcieliła się w postać Olgi, najlepszej przyjaciółki Laury. Na ekranie zobaczymy także Simone Sussinę, który gra nowego bohatera – Nacho. Zdjęcia, które były kręcone w Polsce i we Włoszech, właśnie się zakończyły, co Blanka Lipińska ogłosiła na Instagramie.



"Bardzo bałam się tej chwili... Już dwa lata temu kiedy zaczynaliśmy kręcić pierwszą cześć, ja myślałam o dzisiejszym dniu. Chciałam, by nigdy nie nadszedł... ale jest. Cóż... wszystko co ma początek, musi mieć i koniec. Dziś zamykam etap '365 dni' - napisała. Premiera obu produkcji jest zaplanowana na 2022 rok.

Blanka Lipińska ogłosiła ponadto, że to nie koniec jej przygody z branżą filmową i że choć ten trzyczęściowy projekt pisarka właśnie zamyka, to planuje kolejne produkcje, w które będzie zaangażowana. Zdradziła też, co szykuje dla swoich fanów w najbliższej przyszłości. "(...) Ale to właśnie film stał się dla mnie nową, wielką miłością, którą planuję pielęgnować. Dlatego drżyjcie krytycy, bo oto otworzyłam kinematograficzną puszkę Pandory. Tak, napisałam już nowy scenariusz! Tak, będzie to kolejny erotyk!" - zapowiedziała pisarka.



Wiele wskazuje na to, że prace nad nowym projektem już ruszyły. Mogą o tym świadczyć słowa, które padły na zakończenie postu pisarki. "Nie żegnam się... mówię DO ZOBACZENIA!" - z czego wynika, że Lipińska jest pewna, iż kolejny jej scenariusz zostanie przeniesiony na ekran.