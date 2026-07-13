"Michael": najbardziej dochodowy film biograficzny w historii. Przekroczył granicę miliarda

"Michael" przekroczył próg miliarda dolarów, stając się pierwszym filmem biograficznym, któremu udało się osiągnąć tak gigantyczny wynik kasowy.

Pomimo lawiny krytycznych opinii tytuł bije rekordy i przewyższa wszelkie oczekiwania. Przypomnijmy, że recenzenci przyznali mu niskie noty ze względu na pominięcie kontrowersyjnych wątków z życia artysty. Produkcja zdeklasowała już dotychczas najchętniej oglądane filmy biograficzne, w tym "Bohemian Rhapsody" oraz "Oppenheimera" Christophera Nolana.

"Widzowie od samego początku przyjęli ten film z entuzjazmem, czyniąc z niego wyjątkowe zjawisko kulturowe w kinach na całym świecie. Ich pasja świadczy o niezmiennej popularności jednego z najwybitniejszych artystów muzycznych wszech czasów oraz podkreśla siłę oraz atrakcyjność doświadczenia, jakim jest oglądanie filmów w kinie" - powiedział Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group.

"To zwycięstwo zawdzięczamy wszystkim, którzy połączyli siły, kierując się wspólną wizją uhonorowania jednego z największych artystów, jakich kiedykolwiek znał świat. Jestem głęboko wdzięczny widzom na całym świecie, którzy przyjęli ten film z entuzjazmem, pojawili się w kinach i nawiązali więź z tą historią ponad podziałami pokoleniowymi i kulturowymi. Ten historyczny kamień milowy jest świadectwem niezmiennej mocy kina, która nas łączy, i stanowi rozdział w historii kina, którego nigdy nie zapomnę" - kontynuował.

"Michael": o filmie

"Michael" opowiada o początkach "Króla Popu" - występach w zespole Jackson 5 oraz podjęciu przez niego kariery solowej. Za kamerą stanął Antoine Fuqua ("Dzień próby", seria "Bez litości"), a scenariusz napisał John Logan ("Gladiator", "Skyfall"). W roli głównej wystąpił Jaafar Jackson, bratanek piosenkarza. Rodziców Michaela Jacksona zagrali Nia Long i Colman Domingo. Z kolei Miles Teler wcielił się w Johna Brancę, menadżera artysty.

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