Bill Nighy zaliczany jest dziś do grona najwybitniejszych brytyjskich aktorów. Choć międzynarodową sławę zyskał dopiero po pięćdziesiątce, za sprawą roli w kultowej bożonarodzeniowej komedii romantycznej "To właśnie miłość" , na deskach teatrów występował już w latach 70. Na przestrzeni lat gwiazdor stworzył szereg pamiętnych kreacji, za które zdobywał nominacje do najbardziej prestiżowych nagród. Gdyby jednak Nighy w pewnym momencie nie zmienił diametralnie swojego dotychczasowego stylu życia, zapewne nigdy byśmy o nim nie usłyszeli. Jak ujawnił teraz w wywiadzie udzielonym "The Sun", jeszcze trzy dekady temu sądził, że uzależnienie od alkoholu i narkotyków wkrótce wpędzi go do grobu.

Bill Nighy: Alkohol, narkotyki i seks ze starszymi kobietami

"Gdybym nadal pił i ćpał, tak jak wtedy, nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy - jestem o tym przekonany. Ale zasięgnąłem pomocy. To jest centralny fakt z mojego życia. Nie ma dnia, w którym nie dziękowałbym swojej szczęśliwej gwieździe za to, że już nie muszę pić" - wyznał 73-letni laureat Złotego Globu. Nighy, jak sam przyznaje, dorastał "w biedzie". Wychowywał się on w Caterham w hrabstwie Surrey wraz z ojcem pracującym w warsztacie samochodowym, matką, która była pielęgniarką na oddziale psychiatrycznym oraz dwójką starszego rodzeństwa. Kończąc naukę w gimnazjum oblał egzaminy i w wieku 15 lat porzucił edukację. Przepełniony marzeniami o karierze pisarza udał się do Paryża.

Tam Nighy’ego czekało jednak brutalne zderzenie z rzeczywistością. Nastolatek szukał pracy w charakterze kelnera, by móc się z czegoś utrzymać. Wtedy to trafił na ofertę w jednym z eleganckich paryskich klubów nocnych. Jak się wkrótce okazało, do jego zadań miało należeć nie tylko podawanie drinków. "Usłyszałem, że jeśli będę sypiał ze starszymi kobietami, dostanę 200 franków. Nie zgodziłem się, bo nigdy ‘tego’ nie robiłem i, prawdę mówiąc, nie wiedziałem jak ‘to’ się robi" - ujawnił gwiazdor.

Bill Nighy: Po złej stronie mocy 1 / 13 Wszyscy pamiętamy go jako podstarzałego rockmana próbującego wylansować świąteczny hit w komedii "To własnie miłość", jednak aktorski dorobek Billa Nighy'ego obejmuje też znaczące występy w blockbusterach: grał Davy'ego Jonesa w "Piratach z Karaibów", Rufusa Scrimgeoura w "Harrym Potterze" oraz Hefajstosa w "Gniewie tytanów". O tym, z jak niekonwencjonalną postacią mamy do czynienia, Nighy udowadnia ilekroć ma okazję do zaprezentowania się na czerwonym dywanie. Na 65. urodziny gwiazdora przygotowaliśmy przegląd najważniejszych ekranowych wcieleń Nighy'ego - fot. Frederick M. Brown Źródło: Getty Images

I dodał, że to właśnie podczas pobytu we Francji poznał dziewczynę, dzięki której został później aktorem. "Jako pierwsza zwróciła na mnie uwagę. Niestety, całkowicie to zepsułem. Ale w ciągu tych trzech tygodni, kiedy się spotykaliśmy, zasugerowała, żebym poszedł do szkoły teatralnej. Nie miałem wtedy o tym pojęcia, nigdy wcześniej nie byłem na żadnym spektaklu" - zdradził.

Bill Nighy sprzedawał damską odzież na straganie

Choć wydawać by się mogło, że znajomość ta doprowadziła Nighy’ego wprost do odnalezienia swojej prawdziwej pasji i źródła utrzymania, jego droga do Fabryki Snów okazała się w istocie nad wyraz kręta i wyboista. Mimo że po powrocie do Wielkiej Brytanii Nighy rozpoczął naukę w Guildford School of Acting w Surrey, bardzo szybko zwątpił we własne umiejętności i szanse na odniesienie sukcesu w tej profesji. "Zniechęciłem się i zrezygnowałem. Nie wierzyłem w siebie. Zacząłem sprzedawać damską odzież na straganie w Croydon" - ujawnił. Przełomem okazało się przesłuchanie do roli w spektaklu wystawianym na deskach Everyman Theatre w Liverpoolu, gdzie został dostrzeżony przez Jonathana Pryce’a. "Myślałem, że nawet nie wpuszczą mnie do środka. Nie miałem za grosz pewności siebie. Jestem zdumiony, że w ogóle poszedłem na ten casting" - zdradził.

Od tamtej pory Nighy zagrał w blisko stu filmach i serialach. Prócz Złotego Globu ma on na koncie dwie Satelity, nagrodę BAFTA oraz statuetkę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. A już w najbliższą niedzielę gwiazdor powalczy o pierwszego w karierze Oscara. Nighy otrzymał nominację dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w dramacie "Living". Sportretował w nim sfrustrowanego urzędnika państwowego, który po otrzymaniu druzgocącej diagnozy postanawia za wszelką cenę nadać swojemu życiu sens.