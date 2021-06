Sąd Najwyższy stanu Pensylwania unieważnił wyrok skazujący Billa Cosby'ego na trzy do dziesięciu lat więzienia. Oznacza to, że 83-letni komik wyjdzie na wolność po spędzeniu za kratkami nieco ponad dwóch lat.

Bill Cosby wychodzi na wolność /Getty Images

Reklama

W ostatnich latach Bill Cosby został oskarżony o molestowanie przez około 60 kobiet. Ale tylko Andrea Constand złożyła pozew do sądu. Z przedstawionych przez nią zeznań wynikało, że w 2004 roku Cosby i ona, wówczas pracująca w Temple University, spotkali się w jego domu na przedmieściach Filadelfii. Aktor miał wtedy podać jej narkotyki, a potem zgwałcić. Cosby został w 2018 roku skazany na trzy do 10 lat wiezienia, w zależności od tego, jak będzie się zachowywać podczas odbywania kary. Nałożono też na niego grzywnę w wysokości 25 tys. dolarów.

Reklama

Legendarnego aktora uznano za "agresywnego drapieżcę seksualnego". Sędzia, skazując Cosby'ego, powiedział, że "przyszła pora na sprawiedliwość", i zaznaczył, że "równość wobec prawa nie pozwala na inne traktowanie kogoś w zależności od tego, kim ten ktoś jest lub był". Cosby'emu prócz kary pozbawienia wolności zasadzono grzywnę w wys. 25 tys. dolarów.



W maju 83-latek złożył wniosek o warunkowe zwolnienie. Zostało ono jednak odrzucone, bo Bill Cosby nawet nie podjął terapii.



Gwiazdor dostał możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe po trzech latach. I postanowił skorzystać z tego prawa. Komisja więzienna odrzuciła jednak jego wniosek, bo aktor nie poddał się terapii dla przestępców seksualnych.



Cosby nie zdecydował się na terapię być może dlatego, że wciąż podtrzymuje, że jest niewinny i jak twierdzi, nie ma żadnych dowodów na to, że dopuścił się zarzucanych mu czynów.



Constand nie jest jedyną kobietą, która obwinia Cosby'ego o gwałt. Według AFP jest ich ponad 60, jednak we wszystkich tych przypadkach sprawy się przedawniły i nie mogą trafić do sądu. Do molestowania miało dochodzić w latach 1960-2000.

Cosby znany jest głównie z roli dr. Cliffa Huxtable'a, którego kreował w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ub. wieku. Jednak w 2014 roku jego kariera, częściowo z powodu tych oskarżeń, załamała się. Stacje telewizyjne wycofały się z projektów widowisk i seriali z jego udziałem.