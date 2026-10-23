Bilety wyprzedały się w kilka minut. Na ten film czekają wszyscy

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

"Diuna: Część trzecia" pobije rekordy w kinach? Wszystko wskazuje na to, że zwieńczenie filmowej trylogii Denisa Villeneuve'a przyciągnie przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Za granicą przedsprzedaż biletów zakończyła się po zaledwie kilku minutach. Podobną popularnością miejsca na seanse w formacie IMAX cieszą się również w Polsce.

Kadr z filmu Diuna: Część trzecia przedstawiający postać męską w ciemnym płaszczu z oświetleniem w tle.
Kadr z filmu "Diuna: Część trzecia"LILO/SIPAEast News

"Diuna: Część trzecia" to jedna z najbardziej wyczekiwanych superprodukcji tego roku. Do premiery widowiskowego filmu zostały jeszcze co prawda dwa miesiące, ale fani wyczekujący powrotu na Arrakis swoim entuzjazmem już teraz dają twórcom powody do radości.

Zwieńczenie filmowej trylogii w reżyserii Denisa Villeneuve'a ("Labirynt") zapowiada się jako murowany finansowy hit - już sam zwiastun nowego widowiska wytwórni Warner Bros. obejrzało ponad 40 milionów osób.

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Nowa "Diuna" bije rekordy popularności

Ogromne zasięgi w sieci przełożyły się na zainteresowanie przedsprzedażą biletów m.in. w Wielkiej Brytaniii Stanach Zjednoczonych. Gorączka związana z nadchodzącą premierą dała się we znaki szczególnie w tych ostatnich, gdzie wejściówki na seanse wyprzedały się w zaledwie... kilka minut.

W ciągu pierwszych 24 godzin przedsprzedaży biletów na seanse trzeciej części "Diuny" sprzedano aż 33 tysiące wejściówek. Film Villeneuve'a pobił tym samym rekord ustanowiony zaledwie kilka miesięcy wcześniej przez zjawiskową "Odyseję" Christophera Nolana, która zarobiła w kinach 1,79 miliarda dolarów. Zysk z przedsprzedaży szacowany jest na 1,3 miliona dolarów w porównaniu do miliona, który w ciągu doby zgarnęli twórcy "Odysei".

W Polsce przedsprzedaż biletów na "Diunę: Część trzecią" rozpoczęła się 20 października o godzinie 9.

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"Diuna: Część trzecia": superprodukcja wkrótce w kinach

"Diuna: Część trzecia" będzie adaptacją powieści "Mesjasz Diuny" autorstwa Franka Herberta. Fabuła obejmuje 17-letni przeskok w czasie. Paul Atryda (Timothee Chalamet) mierzy się z konsekwencjami wieloletniej autorytarnej władzy, a jego umiejętność przepowiadania przyszłości tworzy z niego cesarza o nieograniczonej mocy. W trzeciej części trylogii znaczną rolę odegra również księżniczka Irulan (Florence Pugh) i Chani, grana przez Zendayę.

W nowej "Diunie" wystąpią jeszcze m.in. Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinon czy Javier Bardem.

Film wejdzie do kin 16 grudnia 2026 roku.

17. Festiwal Kamera Akcja. Mariusz Włodarski o relacji twórców i krytyków filmowychINTERIA.PL
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