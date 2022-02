Bohaterką "Big Love" była 17-letnia Emilia ( Aleksandra Hamkało ), która poznaje o siedem lat starszego Maćka ( Antoni Pawlicki ). Chłopak otwiera przed nią świat pełen namiętności i buntu wobec konserwatywnych zasad. Wkrótce Emilia porzuca rodzinny dom, by zamieszkać z ukochanym. Zaczyna śpiewać, co zawsze było jej największym marzeniem. Zakłada zespół, z którym odnosi pierwsze sukcesy na scenie.

Reklama

To oddala ją od Maćka, który nie potrafi znieść jej rosnącej samodzielności. Początkowo zakompleksiona dziewczynka przekształca się w pewną siebie i wyzywającą kobietę. Z czasem wielkie uczucie zmienia się w toksyczną, uzależniającą grę. Miłość Maćka staje się obsesją, a Emilia ucieka w ramiona innych mężczyzn. Odsuwając się od siebie, nie potrafią zerwać łączącej ich więzi, co ostatecznie prowadzi do dramatycznego finału...

"Big Love": Ten film podzielił Polaków

"Big Love" był filmem dzielącym widzów. Rozłam ten dostrzegała także sama reżyserka - Barbara Białowąs , późniejsza współtwórczyni "365 dni" .



"Big Love" 1 / 13 Kadr z filmu "Big Love" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

"Zrobiłam film bezczelny, który podzielił krytykę i publiczność na skrajne obozy - tych, którzy film pokochali miłością absolutną i tych, co filmu nienawidzą" - mówiła Białowąs. Reżyserka cieszyła się z tego, że nie wszystkim jej obraz przypadł do gustu. "Jestem dumna z tego, że film nie podoba się wszystkim, bo wszystkim to się podobają letnie filmiki. A mój film jest taki, że ludzie się kłócą o jego interpretację 'na noże'" - deklarowała Białowąs.

Krytyka przyjęła "Big Love" dość chłodno. Reżyserka jednak się tym nie przejmowała. Twierdziła, że za nią stoją widzowie, entuzjastycznie wypowiadający się o filmie.

"Mam wrażenie, że krytyka potraktowała mój film jak 'walentynkowego produkcyjniaka', nie siląc się na głębszą analizą. Ale tym razem publiczność była mądrzejsza i zrozumiała, że ma do czynienia z filmem autorskim, który wymknął się powierzchownej analizie" - mówiła o "Big Love" Białowąs.



"Faktycznie część widzów zbyt pochopnie przyjęła recenzje oraz przewrotny tytuł "Big Love" i poszła do kina, spodziewając się romantycznej komedii. Seans te osoby rozczarował. "Jeden z takich widzów napisał, że 'miało być miło, a było artystowsko, to nie film na walentynki'. To mi schlebiło, bo to nie był adresat mojego filmu" - opowiadała reżyserka.

Białowąs cieszyła się z reakcji publiczności i była mile zaskoczona tym, że wiele osób utożsamiło się z głównymi postaciami "Big Love". "Zdziwiłam się, jak wiele osób identyfikuje się z bohaterami, że aż tyle osób przeżyło toksyczną miłość. Wielu widzów mówi mi, że zrobiłam film właśnie o nich" - zapewniała.

Według niej, film trafiał do osób doświadczonych życiowo, ponieważ nie widzieli oni jednostkowej historii, tylko psychologiczne reguły związków. A toksyczne relacje bez względu na wiek są takie same.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Big Love" [trailer]

Dzięki różnym opiniom fanów, reżyserka doceniła także publiczność. "Pokochałam polskiego widza, bo okazał się mądry i znający historię kina. Widzowie odnajdują zabawy intertekstualne, igranie z konwencjami filmowymi i kiczem, wiedzą, gdzie bawię się formą, a gdzie jestem poważna - twierdziła Białowąs.

Okazało się, że niektórzy robią wręcz filmoznawcze analizy i w tym celu udają się do kina po trzy, cztery razy, by dobrze wszystko zrozumieć. "Niesamowite jest to, że pod każdą krytyką jest po 150 postów, które bronią filmu tak zażarcie, że nawet ja bym tak nie potrafiła - opowiadała reżyserka.

"Big Love": Seks po polsku?

Białowąs zabrała głos także w związku z licznymi scenami erotycznymi, jakie znalazły się w jej filmie. "Nie chcemy seksu po polsku, chcemy przełamać tę tendencję" - deklarowała. - "Chodzi o to, żeby nie było tak, że wszystko pod kołdrą, a potem papieros. Tego unikamy. Staramy się, aby ten seks był pokazany w sposób estetyczny, ale zarazem bliski życiu".

Odtwórcy głównych ról - 23-letnia wówczas Aleksandra Hamkało, dla której to była pierwsza główna rola w filmie, oraz Antoni Pawlicki - wyjątkowo dobrze poradzili sobie z odgrywaniem takich wymagających ujęć. "Antek nie miał oporów przed wystąpieniem w scenach erotycznych, co w przypadku tego filmu było kluczowe" - mówiła reżyserka.

I dodała, że miała problemy z doborem aktorów podczas castingu. "Trudno sobie wyobrazić, ile pruderii jest w młodych aktorach, jakby nie rozumieli, że wybierając swój zawód, muszą się liczyć z tym, że trzeba się będzie czasem rozebrać przed kamerą czy na scenie..." - dziwiła się.



Aleksandra Hamkało zdawała sobie z tego sprawę, wybierając swoją profesję. "W szkole aktorskiej uczą nas odcięcia od ciała. Nie myśli się wtedy, czy ma się duży, czy mały tyłek. Poza tym jako aktorka mam w sobie taki ekshibicjonistyczny element" - tłumaczyła

Według reżyserki Ola i Antek szybko złapali nić porozumienia, niezbędną do grania pary. Poza tym Pawlicki, jako bardziej doświadczony aktor, pomagał Hamkało podtrzymać napięcie na planie. "Antek dokuczał mi, dochodziło między nami do sprzeczek, ale dzięki temu oboje mieliśmy siłę na zagranie tego, co mieliśmy zagrać" - przyznawała aktorka.

Reżyserka podkreślała, że ilość scen "łóżkowych" miała służyć werystycznemu efektowi, zbliżeniu się do życia młodego pokolenia. Zgadzała się z nią Hamkało. "'Big Love' to film realistyczny, więc moje emocje i ciało muszą w nim być prawdziwe. W tym scenariuszu jest dużo prawdy" - podsumowywała.

"Big Love" odniosło sukces w kinach, ale recenzenci nie dostrzegli w nim prawdy, o której mówiła Hamkało - choć akurat ona otrzymała za swoją rolę Jantara w kategorii "odkrycie aktorskie" na festiwalu "Młodzi i Film". Produkcja zebrała sporo cięgów od dziennikarzy, a twórcy Węży - polskich antynagród, nominowali ją w czterech kategoriach - w tym za najgorszy film oraz reżyserię i scenariusz Białowąs.