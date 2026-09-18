"Bezkompromisowe" widowisko dla dorosłych widzów. Najlepszy film z cyklu?

"Resident Evil": najlepsza część serii? Już bije rekordy

Najnowsza część, a właściwie reboot, filmowego cyklu "Resident Evil" może okazać się najlepszym obrazem serii. Nie tylko w opinii krytyków, ale również widzów. W serwisie Rotten Tomatoes "Resident Evil" zanotował wysoką ocenę widzów - 91% w historii, a wśród dziennikarzy - aż 96%, najlepszą spośród wszystkich wcześniejszych produkcji.

Jak informuje Deadline, film będzie cieszyły się popularnością również w kinach. Przewiduje się, że w weekend otwarcia film może zarobić od 40 do 50 milionów dolarów. Istnieje jednak i wersja, iż na 50 milionach się nie skończy.

Reboot "Resident Evil" przygotował Zach Cregger, reżyser filmu "Barbarzyńcy" z 2022 roku docenionych "Zniknięć" z 2025. W obsadzie zobaczymy Austina Abramsa ("Euforia", "Samotne wilki", "The Walking Dead") oraz Paula Waltera Hausera, Kali Reis, Zacha Cherry'ego.

Cregger nie miał nakręcić typowej adaptacji gry komputerowej. Co prawda to stwierdzenie może wywoływać mieszane uczucia, jednak już według pierwszych opinii po pokazach testowych, film został określony jako "bezkompromisowy". Ma być sporo scen akcji, dobre tempo oraz kilka potworów.

Film trafia na ekrany kin dzisiaj, 18 września.

"Resident Evil": powstało kilka filmów i adaptacji telewizyjnych

Przypomnijmy, że do tej pory nakręcono sześć filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych Capcom. Pierwszy z nich zadebiutował na kinowych ekranach w 2002 roku; ostatni - "Resident Evil: Ostatni rozdział" w 2016. Za kamerą stanął Paul W. S. Anderson, a we wszystkich częściach rolę główną zagrała Milla Jovovich.

W 2021 roku na ekrany kin trafił reboot serii - "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", a na Netflix - serial animowany "Resident Evil: Wieczny mrok" o przygodach Claire i Leona. W 2022 na platformie zadebiutował serial fabularny "Resident Evil: Remedium".

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