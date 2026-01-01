Beverly Hills mówi po polsku. Rozdano prestiżowe nagrody polskim twórcom
W Beverly Hills rozdano prestiżowe nagrody im. Heleny Modrzejewskiej dla twórców, którzy budują międzynarodową pozycję polskiej kultury. Podczas dwudniowego Festiwalu Heleny Modrzejewskiej statuetki Heritage Award trafiły do producentki "Bożego Ciała" Anety Hickinbotham oraz wybitnego operatora i reżysera Andrzeja Bartkowiaka, znanego z pracy operatora przy kultowym filmie "Speed. Niebezpieczna prędkość".
Beverly Hills rzadko bywa kojarzone z polskim kinem, Chopinem czy refleksją nad dziedzictwem kultury Europy Środkowej. A jednak przez dwa dni to właśnie tam biło serce polskiej sztuki. Festiwal Heleny Modrzejewskiej udowodnił, że kultura - jeśli jest opowiadana mądrze i z pasją - potrafi przekraczać granice języka, narodowości i kontynentów.
Dwudniowe wydarzenie, zorganizowane przez Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, było nie tylko świętem filmu i muzyki, ale przede wszystkim symbolicznym mostem między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Klub, który od ponad 50 lat pielęgnuje dziedzictwo wybitnej aktorki i ambasadorki polskiej kultury na świecie, po raz kolejny pokazał, że tradycja i nowoczesność mogą iść ramię w ramię.
Helena Modrzejewska była jedną z najwybitniejszych aktorek teatralnych przełomu XIX i XX wieku oraz jedną z pierwszych polskich artystek o światowej renomie. Zachwycała publiczność zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie - jako Helena Modjeska - stała się ikoną teatru szekspirowskiego, grając m.in. Lady Makbet, Ofelię, Julię czy Porcję. Jej kariera w USA była ewenementem: aktorka z Europy Środkowej zdobyła uznanie anglojęzycznej krytyki i publiczności, przełamując bariery językowe i kulturowe.
Modrzejewska była także symbolem nowoczesnej, niezależnej artystki - łączyła kunszt aktorski z działalnością społeczną i obywatelską, a swoją postawą budowała pozytywny wizerunek polskiej kultury na świecie w czasach, gdy Polski nie było na mapie. Dzisiaj w klubie jej imienia działają jej następcy - ambasadorowie polskiej kultury ze świata sztuki.
Jednym z najważniejszych momentów festiwalu było wręczenie Helena Modjeska Heritage Award - nagrody honorującej twórców, którzy konsekwentnie dbają o jakość przekazu kulturowego i obecność polskiej sztuki na świecie. W tym roku statuetki trafiły do producentki nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" Anety Hickinbotham oraz wybitnego operatora i reżysera Andrzeja Bartkowiaka, który ma na koncie pracę jako operator przy kultowej produkcji "Speed. Niebezpieczna prędkość".
Pierwszy dzień festiwalu w Writers Guild of America Theater zgromadził ponad 350 widzów. Centralnym punktem programu był pokaz filmu "Chopin. Pragnienie miłości" w reżyserii Jerzego Antczaka, laureata Golden Award. Publiczność jednogłośnie uznała film za dzieło ponadczasowe.
Zainteresowanie wzbudziły również fragmenty czytania nowej książki Jerzego Antczaka "Serce Chopina, czyli węzeł gordyjski", w których udział wzięli m.in. Piotr Adamczyk i Katarzyna Śmiechowicz.
Wieczór dopełnił koncert Chopin Trio g-moll w wykonaniu Tomasza Golki (skrzypce), Clementa Chów (wiolonczela) i Genevieve Lee (fortepian), który wprowadził słuchaczy w świat muzyki Chopina z niezwykłą wrażliwością i klasą. Galę poprowadzili: obecna prezes Klubu Katarzyna Śmiechowicz oraz wieloletni prezes Edward Pilatowicz, tworząc atmosferę dialogu i międzypokoleniowej ciągłości.
Drugi dzień festiwalu, w Crescent Theater, poświęcony był filmowi i rozmowie. Publiczność obejrzała "Ostatnią Rodzinę" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, a następnie wzięła udział w spotkaniu z Anettą Hickinbotham.
Festiwal Heleny Modrzejewskiej ma docenić zaangażowanych ludzi, którzy dbają o dziedzictwo polskiej kultury także poza granicami kraju. Członkowie Klubu - osoby czynne zawodowo, reprezentujące różne pokolenia i środowiska - wspólnie tworzą żywe "jestestwo kultury".
Festiwal Heleny Modrzejewskiej odbył się pod honorowym patronatem Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Konsul Generalnej RP w Los Angeles Pauliny Kapuścińskiej oraz Burmistrz Beverly Hills Sharony Nazarian. Wydarzenie wsparły także Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej, podkreślając jego rangę i międzynarodowy charakter.