Beverly Hills mówi po polsku. Rozdano prestiżowe nagrody polskim twórcom

Beverly Hills rzadko bywa kojarzone z polskim kinem, Chopinem czy refleksją nad dziedzictwem kultury Europy Środkowej. A jednak przez dwa dni to właśnie tam biło serce polskiej sztuki. Festiwal Heleny Modrzejewskiej udowodnił, że kultura - jeśli jest opowiadana mądrze i z pasją - potrafi przekraczać granice języka, narodowości i kontynentów.

Dwudniowe wydarzenie, zorganizowane przez Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej, było nie tylko świętem filmu i muzyki, ale przede wszystkim symbolicznym mostem między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Klub, który od ponad 50 lat pielęgnuje dziedzictwo wybitnej aktorki i ambasadorki polskiej kultury na świecie, po raz kolejny pokazał, że tradycja i nowoczesność mogą iść ramię w ramię.

Helena Modrzejewska była jedną z najwybitniejszych aktorek teatralnych przełomu XIX i XX wieku oraz jedną z pierwszych polskich artystek o światowej renomie. Zachwycała publiczność zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie - jako Helena Modjeska - stała się ikoną teatru szekspirowskiego, grając m.in. Lady Makbet, Ofelię, Julię czy Porcję. Jej kariera w USA była ewenementem: aktorka z Europy Środkowej zdobyła uznanie anglojęzycznej krytyki i publiczności, przełamując bariery językowe i kulturowe.

Modrzejewska była także symbolem nowoczesnej, niezależnej artystki - łączyła kunszt aktorski z działalnością społeczną i obywatelską, a swoją postawą budowała pozytywny wizerunek polskiej kultury na świecie w czasach, gdy Polski nie było na mapie. Dzisiaj w klubie jej imienia działają jej następcy - ambasadorowie polskiej kultury ze świata sztuki.



Helena Modjeska Heritage Award dla Anety Hickinbotham i Andrzeja Bartkowiaka

Jednym z najważniejszych momentów festiwalu było wręczenie Helena Modjeska Heritage Award - nagrody honorującej twórców, którzy konsekwentnie dbają o jakość przekazu kulturowego i obecność polskiej sztuki na świecie. W tym roku statuetki trafiły do producentki nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" Anety Hickinbotham oraz wybitnego operatora i reżysera Andrzeja Bartkowiaka, który ma na koncie pracę jako operator przy kultowej produkcji "Speed. Niebezpieczna prędkość".



Pierwszy dzień festiwalu w Writers Guild of America Theater zgromadził ponad 350 widzów. Centralnym punktem programu był pokaz filmu "Chopin. Pragnienie miłości" w reżyserii Jerzego Antczaka, laureata Golden Award. Publiczność jednogłośnie uznała film za dzieło ponadczasowe.

Zainteresowanie wzbudziły również fragmenty czytania nowej książki Jerzego Antczaka "Serce Chopina, czyli węzeł gordyjski", w których udział wzięli m.in. Piotr Adamczyk i Katarzyna Śmiechowicz.

Wieczór dopełnił koncert Chopin Trio g-moll w wykonaniu Tomasza Golki (skrzypce), Clementa Chów (wiolonczela) i Genevieve Lee (fortepian), który wprowadził słuchaczy w świat muzyki Chopina z niezwykłą wrażliwością i klasą. Galę poprowadzili: obecna prezes Klubu Katarzyna Śmiechowicz oraz wieloletni prezes Edward Pilatowicz, tworząc atmosferę dialogu i międzypokoleniowej ciągłości.

Drugi dzień festiwalu, w Crescent Theater, poświęcony był filmowi i rozmowie. Publiczność obejrzała "Ostatnią Rodzinę" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, a następnie wzięła udział w spotkaniu z Anettą Hickinbotham.

Zdjęcie Anetta Hickinbotham w Beverly Hills / materiały prasowe

Festiwal Heleny Modrzejewskiej ma docenić zaangażowanych ludzi, którzy dbają o dziedzictwo polskiej kultury także poza granicami kraju. Członkowie Klubu - osoby czynne zawodowo, reprezentujące różne pokolenia i środowiska - wspólnie tworzą żywe "jestestwo kultury".

Festiwal Heleny Modrzejewskiej odbył się pod honorowym patronatem Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Konsul Generalnej RP w Los Angeles Pauliny Kapuścińskiej oraz Burmistrz Beverly Hills Sharony Nazarian. Wydarzenie wsparły także Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej, podkreślając jego rangę i międzynarodowy charakter.