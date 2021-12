Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" widoczny jest na golasa podczas kąpieli w błocie. Bradley Cooper w "Zaułku koszmarów" zażywa kąpieli w wannie, a jego męskość widoczna jest pod wodą. W obu filmach penisy aktorów dostrzec można jedynie przez chwilę, ale nie da się nie zwrócić na nie uwagi. Pytanie: co z tym faktem zrobią członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jak wylicza portal "Variety", w przeszłości kilku murowanych kandydatów do Oscara, którzy zaprezentowali się nago na ekranie, statuetki nie otrzymało.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

Najbardziej jaskrawy przykład to Michael Fassbender w filmie "Wstyd". Rola w tym filmie przysporzyła mu wielu zachwytów nie tylko ze względu na jego umiejętności aktorskie, ale i walory fizyczne. "Mógłbyś grać w golfa, trzymając obie ręce za plecami" - mówił o nim George Clooney, odbierając Złoty Glob za rolę w filmie "Spadkobiercy". Płynące zewsząd pochwały nie wystarczyły, Fassbender nie otrzymał nawet nominacji do Oscara.

"Klątwa penisa"?

Dwa razy na podobną niesprawiedliwość mógł skarżyć się też Harvey Keitel, który pokazał się w stroju Adama w filmach "Zły porucznik" i "Fortepian". Pierwszym z tych filmów miał dobre recenzje, a kreacja Keitela była jego zdecydowanie najmocniejszą stroną. Z kolei film Jane Campion został nominowany do Oscara w ośmiu kategoriach. Keitel nie otrzymał nawet nominacji.



Podobnych przypadków było więcej, ale Cumberbatch i Cooper nie są skazani na porażkę. Są bowiem aktorzy, którym udało się pokonać "klątwę penisa". Przykładem mogą być występy Viggo Mortensena we "Wschodnich obietnicach" i filmie "Captain Fantastic". W obydwu pokazał się nago i za obydwie te role był nominowany do Oscara.



Wideo "Zaułek koszmarów" [trailer]

