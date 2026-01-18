Ben Affleck ma polskie korzenie. Utrzymuje, że będzie przedstawiał się w taki sposób

Matt Damon i Ben Affleck: przyjaźnią się ponad 40 lat

Matt Damon i Ben Affleck przyjaźnią się od niemal 40 lat. W 1992 r. przyjaciele wystąpili razem w filmie "Więzy przyjaźni". Wspólnie stworzyli scenariusz do "Buntownika z wyboru" i razem w nim zagrali. Po latach powracają w nowym projekcie.

Urodzony w 1970 roku Matt Damon i jego brat byli wychowywani przez samotną matkę, z którą mieszkali w Cambridge w stanie Massachusetts. Gdy Matt miał 10 lat, poznał syna koleżanki swej rodzicielki, młodszego o dwa lata Bena Afflecka. Obaj szybko się zaprzyjaźnili. Affleck zaimponował Damonowi, gdy stanął po jego stronie w czasie bójki ze starszym i większym dzieciakiem.

"To było w dzień wolny od lekcji, graliśmy wtedy mecz futbolu w śniegu. [...] Zwyzywałem trochę jednego gościa, ale on miał jakoś dwa metry — ja mierzyłem wtedy może ze 160 cm. [...] Zanim zdążyłem się zorientować, leżałem już na ziemi i myślałem: ‘to się nie skończy dobrze’. Dokładnie wtedy niziutki Ben Affleck — niższy ode mnie — pojawił się znikąd i zrzucił ze mnie tamtego chłopaka. [...] Facet wplątał się dla mnie w naprawdę niezłe tarapaty. Dobrze mieć takiego przyjaciela" - wspominał Damon w rozmowie z Conanem O’Brienem.

Teraz występują razem w najnowszym filmie Netlfiksa zatytułowanym "Łup". To pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje" - czytamy w informacji prasowej.

Ben Affleck ma polskie korzenie

W programie Dzień Dobry TVN Ben Affleck zdradził, że ma polskie korzenie. W dzisiejszym odcinku wyemitowano wywiad Anny Tatarskiej, w którym dziennikarka filmowa zapytała aktora o jego pochodzącego z Pomorza dziadka - Heinricha Boldta.

"Zrobiłem kiedyś taki test genealogiczny na jednej ze stron. Spędziłem kilka nocy, sprawdzając każdy trop i doszedłem do Polski. Zatem tak, lubię przedstawiać się jako Polak i będę to robił. Fajne w tych testach jest to, że odkrywasz tylu przodków" - opowiedział Ben Affleck Annie Tatarskiej.