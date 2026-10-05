Będzie trzecia część "Supermana"? Enigmatyczny wpis reżysera

Fuzja Warner Bros. i Paramount. Jaka przyszłość dla Skydance?

Rewolucyjna fuzja Paramount i Warner Bros. nie schodzi z ust przedstawicieli branży filmowej. Wynikiem rekordowej transakcji w Hollywood będzie nowy nowa firma o nazwie Skydance, której właścicielem jest David Ellison. Jak donosi portal Bloomberg, przedsiębiorca odpowiedzialny za długofalowy rozwój firmy podzielił się z czołowymi przedstawicielami obu spółek wizją, jaką zamierza realizować przez najbliższą dekadę.

O swoją pozycję w Skydance nie muszą martwić się choćby szefowie DC Studios James Gunn i Peter Safran. Według wstępnych umów Gunn ma pełnić swoją funkcję przez kolejne 10 lat. Ellison miał przekazać mu tę informację, odwiedzając go na planie filmu "Man of Tomorrow" i zapewniając, że "popiera strategię" DC.

James Gunn pracuje nad nowym filmem. To nowy "Superman"?

Wszystko wskazuje na to, że reżyser "Legionu samobójców" już teraz szykuje dla fanów DC coś specjalnego. W oczekiwaniu na kompletny montaż sequela "Supermana" z 2025 roku, Gunn ujawnił, że zaczął pisać swój następny film. Jak donosi magazyn Deadline, producent potwierdził to, odpowiadając na pytanie fana na platformie Threads.

"Musiałem się czymś zająć, w oczekiwaniu na montaż całości!" - napisał reżyser, sugerując, że "Man of Tomorrow" znajduje się obecnie na etapie postprodukcji. Gunn nie ujawnił, czego będzie dotyczyć jego kolejne dzieło i w jakim stopniu będzie powiązane z uniwersum DC. Fani przypuszczają, że reżyser mógł mieć myśli trzecią część "Supermana" albo nowy film o Lidze Sprawiedliwości.

Zdjęcia do sequelu "Supermana" zakończyły się w sierpniu tego roku po 93 dniach na planie. W "Man of Tomorrow" odwieczni wrogowie - Lex Luthor i Superman, będą musieli połączyć siły i wspólnie stanąć do walki w obliczu nowego, znacznie większego zagrożenia. W rolach głównych po raz kolejny pojawią się znani z pierwszej części David Corenswet i Nicholas Hoult. Jak zapowiadał James Gunn, "Man of Tomorrow" zrezygnuje z komiksowości na rzecz bardziej mrocznej atmosfery.

Nowe widowisko DC Studios trafi do kin 9 lipca 2027 roku.