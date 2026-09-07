"Backrooms. Bez wyjścia": A24 pracuje nad sequelem

Studio A24 idzie za ciosem i potwierdza rozpoczęcie prac nad kontynuacją swojego największego hitu. Debiut pełnometrażowy Kane'a Parsonsa "Backrooms. Bez wyjścia" zarobił w kinach ponad 394 miliony dolarów, w sam weekend otwarcia zgarniając ich aż 81 (najwięcej w historii wytwórni). 21-letni Parsons został zarazem najmłodszym reżyserem z tak ogromnym sukcesem na koncie.

Wielka popularność internetowych filmów z cyklu "Backrooms" autorstwa Parsonsa przykuła uwagę producentów, którzy otworzyli młodemu twórcy drzwi do kariery. Po genialnych wynikach w box-office i entuzjastycznych reakcjach krytyków, natychmiast pojawiły się pytania na temat możliwej kontynuacji filmu.

Kane Parsons wyreżyseruje sequel "Backrooms"

Jak donosi portal Dread Central, studio A24 oficjalnie potwierdziło powstanie sequela "Backrooms". Za kamerą ponownie stanie twórca pierwszej części, czyli Kane Parsons. Amerykański filmowiec już podczas trasy promocyjnej swojego debiutu zapowiadał, że jest to dopiero początek szerszego projektu, a uniwersum "Backrooms" skrywa jeszcze wiele tajemnic.

Dread Central podaje, że przez ostatnie miesiące Parsons pracował nad swoim nowym filmem, który współtworzy wraz z Osgoodem Perkinsem. W pierwszej kolejności w kinach pojawi się jednak sequel "Backrooms".

"Backrooms. Bez wyjścia": fabuła i obsada filmu

Głównym bohaterem filmu jest właściciel salonu meblowego, Clark (Chiwetel Eijofor). Mężczyzna odkrywa w swoim sklepie tajemne przejście do labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy opowiada o tym swojej terapeutce (Renate Reinsve), kobieta nie dowierza, twierdząc, że jego nieracjonalne zachowanie wynika z kryzysu psychicznego. Wkrótce rozpoczyna jednak własne śledztwo, które doprowadzi ją do rozwiązania zagadki tytułowych "Backrooms".

W horrorze A24 wystąpili Chiwetel Eijofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett i Lukita Maxwell.



