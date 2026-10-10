Będzie remake "Szczęk"? Tego chce Mike Flanagan

Mike Flanagan nie spoczywa na laurach. Amerykański reżyser, będący jednym z najbardziej płodnych współczesnych twórców horrorów, ma ambitne filmowe plany. Po adaptacjach prozy Stephena Kinga, takich jak najnowszy serial Prime Video "Carrie", "Doktor Sen" czy "Życie Chucka", Flanagan pragnie zmierzyć się z kolejnym kultowym dziełem.

W sieci dopiero co zadebiutował zwiastun "The Exorcist: Martyrs" ze Scarlett Johansson, który wejdzie do kin w marcu 2027 roku, a to dopiero początek romansu Flanagana z popularnymi franczyzami. Choć twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" twierdzi, że podążanie za komercyjnymi hitami i bazowanie na ich kultowości nigdy nie było jego celem, podczas serii pytań od fanów na Reddicie reżyser przyznał, że na liście jego marzeń znajduje się... współczesny remake "Szczęk" Stephena Spielberga.

"To dla mnie dość zabawne, bo przez znaczną część kariery uważałem, że nie będę zajmować się franczyzami ani sequelami - a tu proszę. Uwielbiam działać w świecie, który znam, szanuję i uwielbiam dodawać do niego własną cegielkę. Szczerze mówiąc, cholernie chciałbym 'Szczęki'" - napisał Flanagan.

Nowe "Szczęki" i "Park Jurajski"? Flanagan kontra Spielberg

Reżyser podkreślił, że żaden remake nie będzie w stanie przebić oryginału z 1975 roku, ale w tym przypadku liczy się oryginalność i autorskie spojrzenie na kultowy film z Richardem Dreyfussem i Royem Schneiderem.

"Szczęki" to jednak zaledwie część sequelowych planów Flanagana na najbliższe lata. Reżyser chciałby zmierzyć się z twórczością Stevena Spielberga i przyznał, że spełnieniem marzeń byłoby dla niego nakręcenie nowego filmu z serii "Jurassic Park"

"Chciałbym postawić na prawdziwą grozę. Prawdziwy horror o dinozaurach byłby czymś fantastycznym" - stwierdził.

To, czy Flanaganowi uda się zrealizować te ambitne plany pozostaje na razie w sferze domysłów. Amerykański twórca może nas jednak zaskoczyć swoją nietuzinkowym, pełnym niepewności i grozy stylem w nowych "Szczękach" czy "Parku Jurajskim".

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"The Exorcist: Martyrs": fabuła i obsada filmu Mike'a Flanagana

Nowy film Mike'a Flanagana "The Exorcist: Martyrs" wejdzie do kin 12 marca 2027 roku. To opowieść, której główną bohaterką będzie pracująca w nowojorskim wydziale zabójstw detektyw Julie Miller. Po kilkunastu latach od schwytania seryjnego mordercy zwanego Father Sunday w mieście ponownie dochodzi do podobnych zbrodni. W tym samym czasie ofiarą mrocznych sił staje się 12-letni syn detektywki.

W obsadzie znaleźli się Scarlett Johansson, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, John Leguizamo, Laurence Fishburne i Jacobi Jupe.