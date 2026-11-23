"Igrzyska śmierci" znów podbijają kina. Świetny weekend otwarcia

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w miniony weekend zdominowały kina na całym świecie. Fani dystopijnej serii powstałej na bazie prozy Suzanne Collins tłumnie ruszyli do multipleksów, by wspólnie przeżyć przygody Haymitcha Abernathy'ego i ponownie odwiedzić podzielone na 12 dystryktów państwo Panem.

Szeroko zakrojona kampania promocyjna szczególnie widoczna w social mediach (zasięgi przekroczyły 652 miliony), zdecydowanie opłaciła się studiu Lionsgate - wytwórnia zaliczyła bowiem najlepsze otwarcie w box-office od 12 lat.

Szósty film z serii zarobił już 120 milionów dolarów, znacznie więcej niż prognozowano. To również o 44 miliony wyższy wynik od tego, który uzyskała poprzednia odsłona "Igrzysk", czyli "Ballada ptaków i węży".

Będą nowe "Igrzyska śmierci"? Autorka zabrała głos

Jednym z powodów, dla których fani serii zwyczajnie nie mogli odmówić sobie seansu kolejnego filmu, był bez wątpienia powrót uwielbianych bohaterów z oryginalnej sagi. Na krótką chwilę na ekranie pojawili się m.in. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson i Elizabeth Banks, czyli filmowi Katniss Everdeen, Peeta Mellark, Haymitch Abernathy i Effie Trinket.

Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego rynku, tak genialny wynik w box-office automatycznie daje twórcom zielone światło na powstanie kolejnego filmu. W przypadku "Igrzysk śmierci", których główną bazą pozostają powieści Suzanne Collins, sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana.

"Wschód słońca w dniu dożynek" jest ekranizacją powieści o tym samym tytule wydanej 18 marca 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że Collins w najbliższym czasie nie planuje, by na księgarnianych półkach pojawiło się kolejne dzieło związane z uniwersum.

"Ona nie podchodzi do rzeczy lekkomyślnie. Jeśli uzna, że ma do opowiedzenia wartościową historię, to jestem przekonany, że ją napisze, a my będziemy mogli z tego skorzystać" - mówił szef Lionsgate Adam Fogelson podczas premiery "Wschodu słońca w dniu dożynek".

Sama autorka, która w ten wyjątkowy wieczór dawała swoim fanom autografy na czerwonym dywanie, została przez jednego z nich zapytana, czy planuje wydać kolejną książkę. "Zobaczymy" - napisała.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": fabuła i obsada

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to opowieść, która zabiera nas do czasów młodości Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada), późniejszego mentora Katniss i Peety, który wygrał 50. edycję Głodowych Igrzysk. Jako młody chłopak jest zmuszony porzucić rodzinę i ukochaną dziewczynę, by wziąć udział w corocznej walce na śmierć i życie, opłacanej przez bezwzględny Kapitol i zdolnego do najbardziej brutalnych czynów prezydenta Coriolanusa Snowa (Ralph Fiennes).

W filmie występują: Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke i Jesse Plemons.