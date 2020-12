Będzie kontynuacja filmu „Seks, kłamstwa i kasety wideo”?

Debiutu reżyserskiego Stevenowi Soderberghowi mógłby zazdrościć każdy filmowiec na świecie. Nakręcony przez niego film w 1989 roku „Seks, kłamstwa i kasety wideo” otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu Sundance, gdzie miał swoją premierę, a potem dostał Złotą Palmą w Cannes oraz nominację do Oscara za najlepszy scenariusz. Ponad trzydzieści lat później możemy doczekać się jego kontynuacji, w której ponownie zobaczymy występujące w oryginalnym filmie Andie MacDowell oraz Laurę San Giacomo.

Andie MacDowell i James Spader w filmie "Seks, kłamstwa i kasety wideo" /Everett Collection /East News

O projekcie sequela opowiedział sam Soderbergh w rozmowie z magazynem "Filmmaker Magazine". Wywiad przeprowadzono z okazji premiery najnowszego filmu reżysera, dostępnego na platformie streamingowej HBO GO "Niech gadają" z Meryl Streep w roli głównej. Ale nie tylko tego dzieła dotyczyła rozmowa.



"Kiedy myślałem o filmie 'Seks, kłamstwa i kasety wideo', doszedłem do wniosku, że chciałbym zobaczyć film o dwóch filmowych siostrach, którego akcja rozgrywa się 30 lat później. Jedna z nich miałaby dziecko mniej więcej w tym samym wieku, w jakim ona była w oryginalnym filmie. Zarówno Andie jak i Laura wyraziły chęć zagrania w takiej kontynuacji" - powiedział Soderbergh. I dodał, że w trakcie lockodownu spowodowanego pandemią napisał drugą część "Seksu, kłamstw i kaset wideo".



Film Soderbergha to erotyczna komedia, która - jak czytamy w oficjalnym opisie filmu - odkrywa niezwykłe relacje pomiędzy wymienionymi w tytule seksem, kłamstwami i kasetami wideo. James Spader wciela się w rolę Grahama, który po dłuższej nieobecności powraca do rodzinnego miasta i bezceremonialnie wkracza w życie swego dawnego przyjaciela Johna, jego żony Ann i jej siostry Cynthii. Po kolei wciąga ich do bardzo "osobistego projektu", nad którym pracuje. Łączące ich dotychczas stosunki zmieniają się nieodwracalnie.

Zdjęcie Steven Soderbergh (L) na planie "Seksu, kłamstwi kaset wideo" / Wiese/FaceToFace / Reporter

Reklama



Nieznane są żadne dodatkowe szczegóły fabuły kontynuacji "Seksu, kłamstw i kaset wideo". Aktualnie Soderbergh zajęty jest pracą nad filmem "No Sudden Move", którego akcja rozgrywać się będzie w Detroit w 1955 roku. Opowiadać on będzie o grupie drobnych kryminalistów, którzy zostają wynajęci do dokonania kradzieży pewnego dokumentu. Kiedy wszystko idzie nie po ich myśli, ruszają na poszukiwania osoby, która zleciła im kradzież. W tle tych poszukiwań znajdzie się zmieniające się na ich oczach miasto rozdarte przez zamieszki rasowe.