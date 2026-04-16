Będzie kolejna odsłona kultowej serii. Uwielbiany bohater kina akcji powraca

Caine głównym bohaterem spin-offu "Johna Wicka"

Fenomen czterech części Johna Wicka zbudował wokół filmowej postaci sprawiedliwego zabijaki wierny fandom. Tym razem bohaterem spin-offu będzie ulubieniec widzów z czwartej części uniwersum. Niezatytułowany jeszcze projekt o Caine'ie będzie wyreżyserowany przez Donniego Yena, który powróci również do swojej roli niewidomego zabójcy.

Spin-off skupi się na dalszych losach Caine'a po wydarzeniach z filmu "John Wick 4", w którym płatny morderca został zwolniony ze swoich zobowiązań wobec Rady Najwyższej.

"Do Caine'a przyciągnęła mnie sprzeczność. Ta postać ma w sobie miłość, odpowiedzialność i poświęcenie a żyje w świecie zbudowanym na konsekwencjach. To tworzy zupełnie inny rodzaj bohatera kina akcji" - powiedział Yen.

Aktor i reżyser dodał: "Ten film to okazja, by pchnąć gatunek do przodu. Moim celem jest stworzenie najbardziej definitywnego filmu akcji opartego na sztukach walki. Takiego, który oddaje hołd temu, co widzowie kochają w Johnie Wicku. I jednocześnie takiego, który wprowadzi nową głębię emocjonalną i język wizualny. Jako reżyser i aktor cieszę się, że mogę skorzystać ze wszystkiego, czego nauczyłem się przez dekady w kinie akcji i stworzyć coś całkowicie nowego".

Kim jest Donnie Yen?

Yen zasłynął rolami w takich klasykach kina akcji jak "Ip Man", "Bezwzględna gra" czy "Hero". Występował też w zbierających duże widownie "Mulanie" czy filmach "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" i "xXx: Reaktywacja".

Staje też za kamerą. W jego dorobku reżyserskim znajdują się m.in. "Legend of the Wolf", "Sakra. Legenda wojownika" czy "Oskarżyciel" - zdobywca 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. "John Wick 4" z jego udziałem stał się najbardziej dochodową częścią franczyzy z wynikiem ponad 447 mln dolarów.

Autorem scenariusza jest Mattson Tomlin (pracujący ostatnio przy nadchodzącym "Batman 2" Matta Reevesa oraz adaptacji komiksu Keanu Reevesa "BRZRKR"), a współautorem tekstu jest Michael McGrale.

Odpowiedzialni za wszystkie części "Johna Wicka" oraz "Ballerinę" producenci: Basil Iwanyk i Erica Lee, powracają do projektu. W producenckim gronie znalazł się także twórca serii, Chad Stahelski, Keanu Reeves i John Saunders, a sam Donnie Yen obejmie funkcję producenta wykonawczego.

Przypomnijmy, że seria "John Wick" doczekała się już jednego spin-offu. Produkcję "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" wyreżyserował Len Wiseman, a w główną bohaterkę wcieliła się Ana de Armas. Na ekranie partnerowali jej: Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick, Gabriel Byrne i powracający w tytułowej roli Keanu Reaves.