Będą Oscary? Widzowie zachwyceni biografią ikony kina akcji

W 2018 roku Peter Farrelly, do tamtej pory kojarzony z komediami "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę" oraz "Ja, Irena i ja", pokazał podczas festiwalu w Toronto swój "Green Book". Film otrzymał Nagrodę Publiczności, a kilka miesięcy później trzy Oscary, w tym za najlepszą produkcję roku.

W 2026 roku Farrelly przyjechał do Toronto z "Jestem Rocky". To fabularyzowana wersja powstania jednego z najbardziej uwielbianych filmów amerykańskiego kina. Skupia się na młodym Sylvestrze Stallonie (Anthony Ippolito), który marzy o karierze aktorskiej. Nie mogąc znaleźć roli, która uczyni z niego gwiazdę, postanawia napisać ją sam. Wytwórnie są zachwycone jego scenariuszem pod tytułem "Rocky". Stallone stawia jednak jeden warunek - to on chce wcielić się w tytułowego boksera-amatora, który dostaje szansę zmierzenia się z mistrzem świata. Nie przekonują go żadne pieniądze. "Ja gram Rocky'ego" - ucina każdą dyskusję. W końcu ktoś daje mu szansę. W sieci można zobaczyć już polski zwiastun produkcji.

Kto wystąpił w filmie "Jestem Rocky"?

Scenariusz napisał debiutant Peter Gamble, wykładowca na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jako Stallone'a zobaczymy Anthony'ego Ippolito. Matt Dillon zagrał jego ojca, Franka Stallone'a Sr. P.J. Byrne i Toby Kebbell otrzymali role producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa, którzy zgodzili się spełnić warunki młodego aktora. Johna G. Avildsena, reżysera "Rocky'ego", wykreował Jay Duplass. AnnaSophia Robb wcieliła się w Sashę Czack, żonę Stallone'a. Z kolei Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan i Scot Teller zagrali Carla Weathersa, Talię Shire, Burgessa Mereditha i Burta Younga, pozostałe gwiazdy "Rocky'ego". Sylvester Stallone nie był zaangażowany w produkcję dzieła Farrelly'ego.

Pierwszy pokaz filmu spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem ze strony widowni. Recenzenci wystawili "Jestem Rocky" pozytywne oceny, chociaż krytykują powierzchowne pokazanie psychologii młodego Stallone'a oraz zbytnie skupienie się twórców na odtworzeniu scen z "Rocky'ego" i znanych anegdot o kulisach produkcji. Najwięcej pochwał otrzymał Ippolito, któremu rola przyszłej ikony kina akcji może przynieść pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Kiedy premiera filmu "Jestem Rocky"?

Światowa premiera produkcji Farrelly'ego odbędzie się 6 listopada 2026 roku. Dwa tygodnie później "Jestem Rocky" wejdzie on do polskich kin.