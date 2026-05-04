Informację o śmierci Starra podał portal TMZ, powołując się na jego młodszego brata Mike'a, także aktora. Zmarły odszedł z powodów naturalnych w swoim domu w Vancouver w Kanadzie. Jego brat opisał go jako "specjalną i wyjątkową osobę".

Beau Starr miał polskie korzenie

Starr urodził się 1 września 1944 roku w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Wywodził się z rodziny o polskich i irlandzkich korzeniach. Jego rodowe nazwisko brzmiało "Gwiazda".

Zanim rozpoczął karierę aktorską, był graczem footballu amerykańskiego. Przez trzy sezony był związany z drużyną New York Jets. Później występował w Montreal Alouettes i Hamilton Tiger-Cats w Kanadyjskiej Lidze Footballowej.

Beau Starr. Kariera

W latach 80. XX wieku Starr zaczął pojawiać się na małym i dużym ekranie. Wcielił się między innymi w szeryfa Bena Meekera, który ścigał psychopatę Michaela Myersa w czwartej i piątej odsłonie serii "Halloween". Z kolei w legendarnych "Chłopcach z ferajny" Martina Scorsese zagrał ojca głównego bohatera. Mogliśmy go także zobaczyć w małych rolach w filmach "Urodzony czwartego lipca", "Speed: Niebezpieczna prędkość" i "Człowiek ringu".

Starr pojawiał się także gościnnie w popularnych serialach. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Drużynie A", "Nieustraszonym", "Skrzydłach" i "Nowojorskich gliniarzach".

W 2007 roku Starr przeszedł na emeryturę. Przerwał ją w 2013 roku, gdy pojawił się w odcinku serialu "Świry".