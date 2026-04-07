Plotki o skasowaniu sequela "Batmana" Matta Reevesa długo krążyły w mediach, ale wszelkie spekulacje szybko uciął James Gunn, który wyjaśnił, że scenariusz po prostu potrzebował czasu. Wytwórnia Warner Bros. nie podała dotychczas wielu oficjalnych informacji dotyczących "Batmana II". Nieoficjalnie mówi się jednak, że akcja filmu będzie rozgrywała się zimą.

"Batman II": Kto powróci w nowym filmie?

Serwis "Deadline" potwierdził, że Andy Serkis powróci w roli Alfreda w kolejnym filmie, do którego zdjęcia wystartują w Londynie już w czerwcu. Największym wyzwaniem dla aktora było pogodzenie w grafiku dwóch sporych produkcji - "Batmana" oraz nadchodzącego "Polowania na Golluma". Wygląda jednak na to, że aktorowi uda się sukcesywnie połączyć oba te projekty.

"Jestem prawie pewien, że wszystko się ułoży. Tak, pracujemy nad tym, ale myślę, że wszystko wygląda dobrze" - zdradził Serkis w rozmowie z Colliderem.

Andy Serkis jest obecnie bardzo zapracowanym człowiekiem - ostatnio zajmował się promocją wyreżyserowanego przez siebie filmu animowanego "Folwark zwierzęcy" (produkcji Angel Studios).

W obsadzie sequela zobaczymy ponownie Roberta Pattinsona oraz Colina Farrella w roli Pingwina. Dołączą do nich również Scarlett Johansson i Sebastian Stan, który wcieli się w postać Harveya Denta.

Warto przypomnieć, że na podstawie "Batmana" powstał serial HBO Max "Pingwin", który odniósł oszałamiający sukces, zdobywając dziewięć nagród Emmy - w tym statuetkę dla Cristin Milioti w kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym lub antologii". Colin Farrell za swoją kreację tytułowej postaci zdobył również Złoty Glob, Critics Choice oraz nagrodę Actors Awards.