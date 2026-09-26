"Batman" Patttinsona nigdy nie dołączy do uniwersum DC? Aktor ma wątpliwości

Zdjęcia do wyczekiwanego widowiska "The Batman: Part II" rozpoczęły się w czerwcu. Pattinson ponownie wciela się w kultową rolę Bruce'a Wayne'a, a na ekranie towarzyszyć mu będzie znakomita obsada, w której znaleźli się m.in. Scarlett Johansson oraz Sebastian Stan.

Droga filmu na wielki ekran jest jednak kręta. Pierwotnie produkcja miała zadebiutować w październiku 2026 roku, później termin przesunięto na rok 2027, a ostatecznie studio ogłosiło, że film trafi do kin dopiero 18 lutego 2028 roku.

Czy Batman spotka się z Supermanem?

Mając na horyzoncie rozwój uniwersum DC, fani od dawna marzą o kolejnym wspólnym występie Mrocznego Rycerza i Człowieka ze Stali. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie taki crossover pozostanie w sferze marzeń. Robert Pattinson w rozmowie z "LADbible" wprost przyznał, że "byłoby dość trudno" dopasować jego wersję Bruce'a Wayne'a (kreowaną w mrocznym świecie Matta Reevesa) do rozbudowanego uniwersum DCU, które James Gunn zainaugurował filmem o Supermanie.

"Myślę, że trudno byłoby stworzyć taką wersję Bruce'a poza światem [Reevesa]. To chyba jedna z niewielu postaci, ze względu na długość zdjęć, ale też ze względu na specyficzny styl" - tłumaczył aktor.

Tymczasem James Gunn nie zwalnia tempa - w zeszłym miesiącu zakończył zdjęcia do kontynuacji przygód Supermana pt. Człowiek jutra. Do rozrastającego się uniwersum DCU dołączyły takie projekty jak "Superman" (2025), "Supergirl" (2026) czy "Clayface".