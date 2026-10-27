Steven Soderbergh nowym reżyserem "Batmana II"

Trudno o produkcję, która w ostatnich latach napotkała na swojej drodze tyle przeszkód, co druga część "Batmana". Strajki SAG-AFTRA, problemy z dokończeniem scenariusza, kilkukrotnie przekładana data premiery i kłopoty rodzinne reżysera poskutkowały tym, że prace nad sequelem opóźniły się o kilka lat.

Jak poinformowało niedawno studio Warner Bros., z uwagi na ciężką sytuację rodzinną Matt Reeves nie jest w stanie regularnie przebywać na planie zdjęciowym "Batmana". Wytwórnia zapewniała, że sytuacja jest tymczasowa i prace nad filmem zostaną wkrótce wznowione.

Sprawy w swoje ręce wziął Steven Soderbergh. Twórca "Ocean's Eleven" postanowił wspomóc kolegę po fachu i przejąć fotel reżysera do czasu, aż Reeves będzie mógł wrócić do pracy. Jak podkreślał, od dawna przygląda się jego twórczości i jest zaszczycony, mogąc dołożyć swoją cegiełkę do projektu.

"Batman II" na dobrej drodze do sukcesu? "Jesteśmy prawie u celu"

Zmianę na fotelu reżysera skomentował niedawno Robert Pattinson, odtwórca roli Bruce'a Wayne'a. Aktor nie krył radości z powodu rychłego powrotu na plan drugiego "Batmana". - "Bardzo się cieszę, że [Steven] dołączył, żeby pomóc Mattowi" - powiedział w rozmowie z Games Radar w ramach promocji swojego nowego filmu "Primetime".

Pattinson pochwalił czyn Soderbergha, który uważa za całkowicie bezinteresowny i płynący prosto z serca. - "To wspaniałomyślne z jego strony - i robi to we wspaniały sposób. To kompletnie bezinteresowne" - dodał aktor.

"Myślę, że Matt włożył mnóstwo pracy w scenariusz i jesteśmy prawie u celu. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi: 'Chcę pomóc Mattowi, chcę pracować razem z nim i doprowadzić film do etapu montażu'. A fakt, że zajmuje się tym ktoś tak utalentowany, jak Steven, jest wspaniałe" - podsumował.

Steven Soderbergh będzie pracował z ekipą filmową w Londynie, podczas gdy Matt Reeves będzie przyglądał się ich postępom z Los Angeles. Reżyser "Batmana" podkreślił, że nie oznacza to jego rezygnacji z projektu.

"Nie opuszczam 'Batmana II'. Jestem ogromnie wdzięczny Stevenowi za to, że w tym trudnym czasie przyszedł do mnie z pomocą i wsparł mnie w ukończeniu zdjęć" - zapewnił w internetowym wpisie.

"Batman II" ma pojawić się w kinach na początku 2028 roku.