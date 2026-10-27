"Batman II" na dobrej drodze do sukcesu? "Jesteśmy prawie u celu"

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

"Batman II" na prostej drodze do sukcesu? Wygląda na to, że prace nad sequelem filmu Matta Reevesa ruszyły pełną parą, od kiedy funkcję reżysera przejął Steven Soderbergh. Jego "wspaniałomyślną" decyzję, aby wspomóc Reevesa w dokończeniu materiału, docenił odtwórca głównej roli, Robert Pattinson.

Kadr z filmu The Batman przedstawiający mężczyznę w garniturze i płaszczu, który idzie przed samochodem przy kolumnach.
Kadr z filmu "The Batman"Warner Bros.materiały dystrybutora

Steven Soderbergh nowym reżyserem "Batmana II"

Trudno o produkcję, która w ostatnich latach napotkała na swojej drodze tyle przeszkód, co druga część "Batmana". Strajki SAG-AFTRA, problemy z dokończeniem scenariusza, kilkukrotnie przekładana data premiery i kłopoty rodzinne reżysera poskutkowały tym, że prace nad sequelem opóźniły się o kilka lat.

Jak poinformowało niedawno studio Warner Bros., z uwagi na ciężką sytuację rodzinną Matt Reeves nie jest w stanie regularnie przebywać na planie zdjęciowym "Batmana". Wytwórnia zapewniała, że sytuacja jest tymczasowa i prace nad filmem zostaną wkrótce wznowione.

Sprawy w swoje ręce wziął Steven Soderbergh. Twórca "Ocean's Eleven" postanowił wspomóc kolegę po fachu i przejąć fotel reżysera do czasu, aż Reeves będzie mógł wrócić do pracy. Jak podkreślał, od dawna przygląda się jego twórczości i jest zaszczycony, mogąc dołożyć swoją cegiełkę do projektu.

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"Batman II" na dobrej drodze do sukcesu? "Jesteśmy prawie u celu"

Zmianę na fotelu reżysera skomentował niedawno Robert Pattinson, odtwórca roli Bruce'a Wayne'a. Aktor nie krył radości z powodu rychłego powrotu na plan drugiego "Batmana". - "Bardzo się cieszę, że [Steven] dołączył, żeby pomóc Mattowi" - powiedział w rozmowie z Games Radar w ramach promocji swojego nowego filmu "Primetime".

Pattinson pochwalił czyn Soderbergha, który uważa za całkowicie bezinteresowny i płynący prosto z serca. - "To wspaniałomyślne z jego strony - i robi to we wspaniały sposób. To kompletnie bezinteresowne" - dodał aktor.

"Myślę, że Matt włożył mnóstwo pracy w scenariusz i jesteśmy prawie u celu. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi: 'Chcę pomóc Mattowi, chcę pracować razem z nim i doprowadzić film do etapu montażu'. A fakt, że zajmuje się tym ktoś tak utalentowany, jak Steven, jest wspaniałe" - podsumował.

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Steven Soderbergh będzie pracował z ekipą filmową w Londynie, podczas gdy Matt Reeves będzie przyglądał się ich postępom z Los Angeles. Reżyser "Batmana" podkreślił, że nie oznacza to jego rezygnacji z projektu.

"Nie opuszczam 'Batmana II'. Jestem ogromnie wdzięczny Stevenowi za to, że w tym trudnym czasie przyszedł do mnie z pomocą i wsparł mnie w ukończeniu zdjęć" - zapewnił w internetowym wpisie.

"Batman II" ma pojawić się w kinach na początku 2028 roku.

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