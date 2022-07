"Batman i Robin": Słynny kostium, który nosił George Clooney, na aukcji

Rekwizyty z filmów o Batmanie na aukcji

Podczas aukcji będzie można wylicytować m.in. kostium, którego George Clooney używał na planie filmu Joela Schumachera "Batman i Robin" . Przeszedł on do historii jako jedyny, na którym umieszczone zostały... sutki Batmana. Cena wywoławcza? 40 tysięcy dolarów.

Tzw. "sutkowy kostium" to tylko jedna z pamiątek związanych z Człowiekiem-Nietoperzem, jakie będzie można nabyć podczas aukcji, która odbędzie się w dniach 22-23 lipca.



Znajdą się na niej również inne rekwizyty z filmów o Batmanie kręconych w latach 90. ubiegłego wieku, a także z "Batmana" Tima Burtona z 1989 roku. Wśród eksponatów będzie m.in. fioletowy garnitur Jokera noszony przez Jacka Nicholsona . Jego cena wywoławcza to 65 tysięcy dolarów. Od znacznie niższej kwoty, bo od 8 tysięcy dolarów, zacznie się licytacja laski Człowieka-Zagadki z filmu "Batman Forever". W postać tę wcielił się w tej produkcji Jim Carrey .

Choć cena wywoławcza "sutkowego kostiumu" Batmana wynosi 40 tysięcy dolarów, organizatorzy aukcji spodziewają się, że zostanie sprzedany za dużo wyższą kwotę. Zrobiony z piankowego lateksu, winylu oraz elementów z żywicy i skóry rekwizyt wystawiony zostanie na naturalnej wielkości manekinie z "hiperrealistyczną" sztuczną głową z podobizną George’a Clooneya. Do kostiumu dołączone zostaną m.in. peleryna Batmana oraz buty do kolan.

"Nigdy nie przeprosił za te sutki"

Zdaniem Joe Maddaleny z wystawiającej kostium firmy Heritage Auction’s, ów rekwizyt to bez dwóch zdań najbardziej sławny i niesławny strój, jaki kiedykolwiek został zaprojektowany dla Batmana.

"Joel Schumacher nigdy nie przeprosił za te sutki. Przeciwnie, mówił w wywiadach, że cieszy się, że taki kostium powstał. A ja się cieszę, że zaoferujemy teraz ten fragment historii filmu komuś, kto doceni ten kostium tak samo, jak doceniał go Schumacher" - mówi Maddalena.

Autorem kultowego już kostiumu jest Jose Fernandez.

"Nie miało to dla mnie nic z fetyszu. Bardziej wzorowany był na zbrojach rzymskich centurionów. W komiksach superbohaterowie zawsze wyglądali, jak gdyby pomalowali farbą nagie ciała. Chodziło tylko o anatomię, a ja lubię anatomię. Joelowi Schumacherowi bardzo spodobały się te sutki i zdecydował, by je pokazać. Chciał jednak, aby były bardziej szpiczaste i zaokrąglone wewnątrz i na zewnątrz. Nie chciałem tego robić, no ale on był szefem, więc zrobiłem jak chciał i całość wyszła absurdalnie" - tłumaczył przed laty kulisy tego projektu kostiumolog.

