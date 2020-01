Bartosz Bielenia z tytułem Shooting Star 2020

Bartosz Bielenia otrzymał prestiżowy tytuł European Shooting Star 2020. Kandydaturę aktora do udziału w programie zgłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kariera Bartosza Bieleni rozwija się w bardzo szybkim tempie

Dziesięciu uczestników Shooting Stars 2020 wybrano spośród 28 kandydatów zgłoszonych przez członków European Film Promotion.



"Grzesznik i święty. Diabeł i anioł. Jeśli wątpisz, że przeciwieństwa mogą spotkać się u jednego człowieka, przemyśl to jeszcze raz. Bo Bartosz Bielenia sprawi, że w to uwierzysz" - czytamy w uzasadnieniu jury.

"Z nieskończonymi zdolnościami kroczy szaleńczymi ścieżkami rozpaczy i odkupienia. Dzięki tej hipnotyzującej obecności sprawia, że chcesz się do niego przyłączyć. W tym samym czasie na swoich ramionach dźwiga cały film. Czy da się opisać jego talent? To niemożliwe. Nazwijmy to magią" - dodają jurorzy przyznający tytuł tytuł European Shooting Star 2020.

Bartosz Bielenia wśród European Shooting Star 2020

Shooting Stars to specjalny program stworzony przez European Film Promotion, którego celem jest promowanie młodych i utalentowanych aktorów europejskich. Oprócz Bartosza Bieleni do programu zakwalifikowali się także: Martina Apostolova (Bułgaria), Pääru Oja (Estonia), Victoria Carmen Sonne (Dania), Zita Hanrot (Francja), Levan Gelbakhiani (Gruzja), Jonas Dassler (Niemcy), Bilal Wahib (Holandia), Joana Ribeiro (Portugalia) i Ella Rumpf (Szwajcaria).

Oficjalna prezentacja Shooting Stars odbędzie się w dniach 21-24 lutego 2020 podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Przypomnijmy, że Bartosz Bielenia gra główną rolę w "Bożym Ciele" Jana Komasy, który jest na krótkiej oscarowej liście w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".

Bartosz Bielenia jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jego debiut w "Disco Polo" (2015) Macieja Bochniaka przykuł uwagę widzów i krytyków, a jemu samemu przyniósł miano "blondyna o szatańskim uśmiechu". Głośno zrobiło się o nim po filmie "Na granicy" (2016) Wojciecha Kasperskiego, gdzie wystąpił u boku Andrzeja Chyry i Marcina Dorocińskiego. Kreacja zagubionego młodego chłopaka przyniosła mu Jantara za odkrycie aktorskie na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie.

Następnie pojawił się w takich filmach, jak "Człowiek z magicznym pudełkiem" (2017) Bodo Koxa, "Kler" (2018) Wojciecha Smarzowskiego czy "Ja teraz kłamię" (2019) Pawła Borowskiego.

Prawdziwą sławę przyniosła mu jednak kreacja Daniela we wspomnianym "Bożym Ciele". W tej inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami historii aktor zagrał 20-latka z poprawczaka, który przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku...

Kreacja w filmie Jana Komasy przyniosła Bieleni m.in. Nagrodę im. Zbyszka Cebulskiego.



Talent młodego aktora regularnie można podziwiać również w teatrze. Na scenie debiutował w 1999 roku w przedstawieniu "Mały Książę", które wystawiane było w białostockim Teatrze Dramatycznym. W latach 2013-2014 występował w Teatrze Bagatela w Krakowie, gdzie zadebiutował rolą Hipolita w "Idiocie" Dostojewskiego. Od roku 2014 występuje w Starym Teatrze w Krakowie, a od 2018 roku także w Nowym Teatrze w Warszawie.