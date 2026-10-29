Informację o śmierci Barrie podał "The New York Times", powołując się na jej córkę. Aktorka cierpiała na raka w stadium terminalnym i skorzystała z prawa do wspomaganej medycznie śmierci.

Początki kariery Barbary Barrie

Barrie przyszła na świat 23 maja 1931 roku w Chicago. Studiowała na Uniwersytecie w Teksasie, gdzie otrzymała stypendium aktorskie. Po obronie dyplomu w 1952 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku, by tam rozpocząć karierę.

Od 1953 roku regularnie występowała na scenie, a w 1959 roku znalazła się w obsadzie wystawianego na Broadwayu "The Beaux' Stratagem". W 1970 roku otrzymała nominację do nagrody Tony za musical "Company". Ostatni raz pojawiła się na scenie w 2017 roku.

Najważniejsze role Barbary Barrie

Przed kamerą debiutowała małą rolą w "Gigancie" George'a Stevensa. Pierwszy raz znalazła się w czołówce za sprawą "The Caretakers" Halla Bartletta. Rok później zagrała główną rolę w filmie "Czarne i białe" Larry'ego Peerce'a, który przyniósł jej nagrodę na festiwalu w Cannes.

Świetne recenzje i nominację do Oscara przyniosła jej drugoplanowa rola w "Uciekać" Petera Yatesa z 1979 roku. Wcieliła się w matkę nastolatka, który chce zostać mistrzem kolarstwa. Za swój występ otrzymała nominację do Oscara. Rolę powtórzyła w serialowej kontynuacji filmu. Przyniosła jej ona nominację do nagrody Emmy. Barrie miała na nią szansę jeszcze dwukrotnie - za drugoplanowy występ w "Prawie i porządku" oraz gościnną rolę w "Prawie i porządku: Sekcji specjalnej". Jej filmografię zamknął serial "Iluminacja" z 2011 roku.