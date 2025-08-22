"Bałtyk" na prawie 100 ekranach w całej Polsce. Debiut Igi Lis w kinach

W czwartek, 21 sierpnia, w warszawskiej Kinotece odbyła się premiera dokumentalnego debiutu Igi Lis "Bałtyk". Na jeden wieczór Kinoteka zamieniła się w Łebę, a uczestnicy wydarzenia mogli poczuć się jak na wakacjach. Do wyboru: gofry, lody, tatuaże, cymbergaj, a nawet maszyna do losowania pluszaków.

Na uroczystym pokazie pojawili się twórcy filmu, bohaterka opowieści Pani Miecia - właścicielka kultowej Wędzarni u Mieci w Łebie oraz sporo gwiazd. Wśród gości znaleźli się m.in. reżyserka Agnieszka Smoczyńska, aktorzy Andrzej Chyra i Maciej Musiał, światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński, Łukasz Kowalski (reżyser filmu "Lombard"), Zvika Gregory Portnoy (reżyser dokumentu "Gość"), Bartek Pulcyn (dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego) czy raper Otsochodzi.

"Bałtyk" trafił na prawie 100 ekranów w całej Polsce. Wyświetlany jest nie tylko w kinach studyjnych, ale i sieciach Cinema City oraz Multikino.

O czym opowiada film Igi Lis "Bałtyk"?

W samym sercu Łeby, wśród wiatru, soli i zapachu dymu, Miecia od czterech dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb. To miejsce nie jest tylko biznesem - to jej żywioł, powołanie i sens codzienności. Dzięki niej wędzarnia stała się lokalną legendą, a ona sama - postacią większą niż życie. Dla wielu mieszkańców Miecia to nie tylko sąsiadka czy szefowa - to Królowa Łeby z krwi i kości, z charakterem ostrym jak dym z pieca. Ale nawet najsilniejsi muszą czasem się zatrzymać. Gdy zdrowie zaczyna dawać o sobie znać, Miecia staje przed niełatwym pytaniem: jak odnaleźć siebie poza pracą, która przez lata była wszystkim?



"Bałtyk" to opowieść o sile, pasji i delikatnym momencie zawieszenia - gdzieś pomiędzy tym, co było, a tym, co dopiero może się wydarzyć. W tle: niepowtarzalny nadmorski folklor i wakacje, które smakują jak świeżo wędzona ryba - prosto, mocno i prawdziwie. Całość doprawiona jest szczyptą ciętego, charakterystycznego dla bohaterki poczucia humoru. Miecia żyje pełnią nadbałtyckiego życia, kierując się własną, wypracowaną przez lata filozofią - bo, jak sama powtarza: "Całe życie żyć nie będę!".

Debiut dokumentalny Igi Lis to portret kobiety, która całe życie była dla innych, a teraz próbuje przypomnieć sobie, kim jest dla samej siebie. Dokument był filmem otwarcia 65. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Na 44. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film zdobył Jantara - nagrodę za najlepsze zdjęcia.

Autorką scenariusza i reżyserką "Bałtyku" jest Iga Lis, za zdjęcia odpowiada Kacper Gawron, montaż przygotowali Kosma Kowalczyk i Jakub Darewski, a muzykę skomponował Bartosz Kruczyński. Za dźwięk odpowiadają Paweł Uszyński i Tadeusz Chłoń. Producentami filmu są Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Magdalena Tomanek (Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich), a producentami wykonawczymi Stanisław Zaborowski, Daria Maślona i Justyna Gawełko (Silver Frame), w koprodukcji z Silver Frame, MX35 i Canal+ Polska.

"Bałtyk" w kinach w całej Polsce już od 22 sierpnia. Dystrybutorem dokumentu jest firma So FILMS.