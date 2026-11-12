Bała się, że zniszczy swoją karierę. Teraz ujawnia szczegóły tajnego projektu

Głośny dokument "Zobaczysz wszystko" w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima skupia się na postaci Elizabeth Holmes - słynnej założycielce firmy Theranos, która z pozycji najmłodszej miliarderki świata spadła na samo dno, zostając skazaną na 11 lat więzienia za wielomilionowe oszustwa inwestorów oraz defraudację.

Zanim 30 maja 2023 roku Holmes przekroczyła próg zakładu karnego, na dokładnie 34 dni przed rozpoczęciem odsiadki zdecydowała się na ruch zdumiewający: zaprosiła ekipę filmową do swojego prywatnego życia. Kamera towarzyszyła jej i jej najbliższym przez ostatnie 11 dni względnej wolności, tworząc niezwykle intymny, a zarazem niepokojący portret upadłej gwiazdy biznesu.

Tajny telefon od Emmy Stone

Ogromną niespodzianką dla widzów okazał się gościnny udział Amandy Seyfried, która w 2022 roku wcieliła się w postać Holmes w serialu "Zepsuta krew". Tym razem aktorka pomogła twórcom dokumentu w odegraniu i zilustrowaniu scen, których ekipa nie miała możliwości zarejestrować na żywo.

Jej obecność w projekcie była przez długi czas utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Gdy Fielder i Oppenheim zastanawiali się, jak poprowadzić dalej narrację, wpadli na pomysł zaangażowania Seyfried. Reżyser zdobył numer telefonu aktorki od swojej koleżanki z planu serialu "Klątwa", Emmy Stone, po czym połączył się z nią przez Zooma i zaprezentował surowy materiał.

"To była twoja energia i to, ile czasu poświęciłeś na ten projekt, oraz fakt, że nikt nie wiedział, że to się dzieje" - przyznała aktorka, tłumacząc, co przekonało ją do wejścia w ten nietypowy układ.

Mimo ekscytacji, Amanda Seyfried otwarcie przyznała, że nieustannie towarzyszył jej lęk o potencjalne konsekwencje zawodowe. Podkreśliła, że w przeciwieństwie do tradycyjnych produkcji filmowych, tutaj nie miała żadnej kontroli twórczej nad tym, co ostatecznie trafi na ekran.

"Żadnej aprobaty. Ależ skąd - powiedziała szczerze. "Ciągle czułam w sobie to ryzyko i to uczucie: Czy w jakiś sposób zniszczę sobie karierę? Czy wpakuję się w to, powiedzmy, gniazdo os z Billym? Czy powiem coś niewłaściwego? Czy będę utrwalać w niej negatywne nastawienie? Wszystko było przerażające."

Jednym z najmocniejszych wątków wyznania aktorki stała się jej napięta relacja i spotkanie z partnerem życiowym Elizabeth Holmes, Billym Evansem. Seyfried zdradziła, że po obejrzeniu surwoych nagrań poczuła nieodpartą potrzebę konfrontacji z mężczyzną, który wzbudził w niej skrajnie negatywne odczucia.

"Czułam się niebezpiecznie. Chciałam odpowiedzi. Wszyscy mieliśmy potrzebę zrozumienia, kto pociąga za sznurki. Co robił i jak wyglądał na nagraniu, które widziałam, jak się ze sobą komunikowaliście - to wydawało mi się obrzydliwe" - wyznała bez ogródek gwiazda. "Po prostu chciałam zdobyć jakiekolwiek informacje o Billym. Stałam się tym dziwnym detektywem, ponieważ na nagraniach wzbudzał we mnie tak silne negatywne emocje. Czułam, że muszę poznać tego faceta. To było dla mnie ekscytujące, ale i przerażające, i budzące wątpliwości.

Niestety, osobiste spotkanie nie poprawiło jej zdania na temat partnera założycielki Theranosa - wręcz przeciwnie, jej opinia o Evansie tylko się pogorszyła.

"Nie lubię go" - podsumowała krótko.

Mimo ogromnego stresu, ryzyka wizerunkowego i trudnych emocji towarzyszących pracy nad dokumentem, Amanda Seyfried z perspektywy czasu jest zachwycona efektem końcowym:

"W ogóle tego nie żałuję. W tej chwili bawię się znakomicie!" -podsumowała z uśmiechem aktorka.