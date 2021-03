​"Bad Luck Banging or Loony Porn" Radu Jude ze Złotym Niedźwiedziem

"Bad Luck Banging or Loony Porn" w reżyserii Radu Jude otrzymał w piątek podczas finału części branżowej 71. Berlinale Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu.

Katia Pascariu w filmie "Bad Luck Banging or Loony Porn" w reżyserii Radu Jude /Silviu Ghetie / Micro Film /materiały prasowe

Film Radu Jude pokonał m.in. "I'm Your Man" Marii Schrader, "Memory Box" Joany Hadjithomas i Khalila Joreige, "Petite Maman" Celine Sciammy oraz "Albatrosa" Xaviera Beauvois.



Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury, w którym znaleźli się laureaci Złotego Niedźwiedzia z poprzednich lat: irański reżyser Mohammad Rasoulof (twórca nagrodzonego w ub.r. "Zło nie istnieje"), izraelski reżyser Nadav Lapid ("Synonimy", 2019), rumuńska reżyserka Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018), węgierska reżyserka Ildikó Enyedi ("Dusza i ciało", 2017), włoski reżyser Gianfranco Rosi ("Fuocoammare. Ogień na morzu", 2016), a także bośniacka reżyserka Jasmila Žbanić ("Grbavica", 2006).



Część branżowa 71. Berlinale kończy się w piątek. W czerwcu organizatorzy planują zorganizować pokazy w kinach dla publiczności. Wtedy także odbędzie się uroczystość wręczenia statuetek.