"Frances Ha"

Po 14 latach "Frances Ha" powraca na ekrany polskich kin. Greta Gerwig wciela się w tytułową bohaterkę uwielbianego filmu Noah Baumbacha - niespełnioną tancerkę, niepoprawną optymistkę, uroczą neurotyczkę. Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.

Rola w filmie Baumbacha przyniosła Gerwig nominację do Złotego Globu. Stała się dla niej także początkiem wielkiej kariery. Za jej sprawą aktorka mogła po kilku latach spróbować swych sił za kamerą. Dzięki temu otrzymaliśmy popularne i cenione obrazy: "Lady Bird", "Małe kobietki" i "Barbie".

Greta Gerwig w filmie "Frances Ha" SCOTT RUDIN PRODUCTIONS East News

"Nowa fala"

"Nowa fala" opowiada o kulisach powstania "Do utraty tchu" Jeana-Luca Godarda (Guillaume Marbeck). Poznajemy go jako 29-latka piszącego do pisma "Cahiers du Cinema". Mężczyzna ma już na swoim koncie pierwsze krótkie metraże i chciałby sprawdzić się w dłuższej formie. Jest trochę zazdrosny, że jego koledzy - Francois Truffaut (Adrien Rouyard), Claude Chabrol (Antoine Besson), Eric Rohmer (Come Thieulin) - dostali już szansę od losu, a on nie.

Pewnego dnia otrzymuje od Truffauta scenariusz luźno inspirowany artykułem prasowym o paryskim zabójcy. W roli głównej postanawia obsadzić Jeana-Paula Belmondo (Aubry Dullin), którego wypatrzył w barze. Godard poprawia tekst kolegi, tworzy kolejne wersje, po czym wyrzuca je do kosza. Choć dysponuje skromnym budżetem i ma tylko 20 dni zdjęciowych, nie czuje presji. Na bieżąco pisze sceny, a gdy nie czuje weny, odsyła aktorów do domu. Jego spontaniczny styl pracy, przyjmowany ze spokojem przez Belmondo, jest trudny do zaakceptowania dla Jean Seberg (Zoey Deutch), amerykańskiej aktorki grającej Patricię. Z kolei producenta Georgesa de Beauregarda (Bruno Dreyfurst) doprowadza na skraj załamania nerwowego.

"Nowa Fala" zadebiutowała w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes w 2025 roku. Później nominowano ją do Złotego Globu za najlepszą komedię oraz Francuskiej Nagrody Filmowej Cezar w 10 kategoriach. Wyróżniono ją czterema statuetkami: za reżyserię, kostiumy, zdjęcia i montaż.

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru"

Amelia Eve wciela się w Gemmę - matkę wychowującą córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Gdy zaczyna ścigać ją coś złowrogiego, Gemma uświadamia sobie, że ma zdolność zmieniającą wszystko: nie tylko potrafi wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, nasz świat staje się ich placem zabaw.

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" to szósta część popularnej serii horrorów zapoczątkowanej w 2010 roku. W obsadzie ponownie znalazła się Lin Shaye jako Elise Rainer, specjalistka od spraw paranormalnych. Seria zarobiła do tej pory 744 miliony dolarów na całym świecie.

Kadr z filmu "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" Sony Pictures releasing - Atomic Monster - Blumhouse Productions East News

"Buntownik"

"Buntownik" to najnowszy film akcji z Jasonem Stathamem w roli głównej. Chociaż aktor skończy w następnym roku 60 lat, wciąż imponuje sprawnością fizyczną i muskulaturą.

Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz potężnego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy. Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców, trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To, co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.

Jason Statham na grafice promującej film "Buntownik" MadRiver Pictures - Mutiny Films East News

"Arek.Mama.Panorama"

Nadopiekuńcza mama? Jest. Milczący tata? Też. Kryzys twórczy i uczucie niespełnienia? Są! Artysta Arek Pasożyt naprawdę ma pod górkę. By uporać się z problemami, po raz pierwszy wyjeżdża w Tatry. Tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski - monumentalnej "Panoramy Tatr", która zaginęła ponad 130 lat temu. Chcąc ją odnaleźć, rusza rowerem przez wsie Podhala. Jednak czy z mamą nadzorującą każdy jego krok ma szansę dokonać czegoś wielkiego? Film, w którym każdy marzyciel odnajdzie cząstkę siebie.

"Arek.Mama.Panorama" to dokument Mikołaja Janika. Jego światowa premiera odbyła się w czasie festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie brał udział w Konkursie Polskim. Otrzymał tam Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

"Bogaci i martwi"

Podczas luksusowej gali charytatywnej spotykają się największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów. Wśród nich jest gwiazdor kina akcji Mike Tyler (Chris Evans), który próbuje odbudować swój wizerunek, oraz miliarder Ben Bracken (Vincent Cassel) z żoną (Salma Hayek), promujący kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. Nieoczekiwanie atmosfera zmienia się jednak o 180 stopni, gdy na scenę wkracza Joan (Anya Taylor-Joy) - charyzmatyczna przywódczyni grupy uzbrojonych aktywistów. Od tej pory luksusowy bankiet przeobrazi się w grę na śmierć i życie, podczas której celebryci zostaną zmuszeni do konfrontacji nie tylko z fanatyzmem napastników, ale też z własną hipokryzją i egoizmem.

"Bogaci i martwi" to najnowszy film Romaina Gavrasa, syna legendarnego reżysera Costy-Gavrasa. Na planie znalazła się doborowa obsada. Obok Evansa, Taylor-Joy, Cassela i Hayek wystąpili John Malkovich, Sam Richardson i Charli XCX.

"Wrong Girls"

Frankie (Kristen Stewart) jest uosobieniem chaosu, a Molly (Alia Shawkat) to kulinarny talent. Razem tworzą duet, który kompletnie nie radzi sobie z dorosłością, a tym bardziej z… regularnym płaceniem czynszu. Kiedy Frankie przypadkiem zgarnia na imprezie tajemniczą walizkę z eksperymentalną substancją, życie przyjaciółek zalicza totalny plot twist. Dziewczyny piją fluorescencyjne shoty i niespodziewanie zyskują zdolność telepatii. Od teraz nie tylko porozumiewają się bez słów, ale słyszą też myśli swoich kotów (głosów użyczyli im Seth Rogen i Kumail Nanjiani).

To jednak dopiero początek ich tripu. Tropem walizki rusza ekipa duńskich gangsterów, która nie cofnie się przed niczym, by odzyskać swój towar. Szalone zwroty akcji, absurdalne pomysły bohaterek i wszechobecny kalifornijski vibe - "Wrong Girls" to odklejona komedia, w której absolutnie wszystko może się wydarzyć.

"O czym wie Marielle"

Z pozoru stateczne i szczęśliwe małżeństwo - Julia (Julia Jentsch) i Tobias (Felix Kramer), właśnie doświadcza tego na własnej skórze... Ich nastoletnia córka Marielle (Laeni Geiseler), po tym, jak została uderzona w głowę podczas szkolnej przepychanki, ku swojemu zaskoczeniu posiadła niezwykły i niekomfortowy dar - zaczyna słyszeć wszystkie wypowiedzi swoich rodziców, nawet te, przy których nie jest obecna. Zarówno Tobias, jak i Julia mają coś za uszami, ukrywając swoje prawdziwe uczucia za fasadą stabilnego życia w wyższej klasie średniej. Nadszedł jednak czas, żeby w końcu skonfrontować się z prawdą.

"O czym wie Marielle" debiutowała w Konkursie Głównym na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Otrzymała tam Nagrodę Specjalną Gildii Niemieckich Kin Arthouseowych.

"Vivaldi i ja"

Cecilia, wychowana w sierocińcu utalentowana skrzypaczka, spotyka Antonia Vivaldiego, który zostaje jej nauczycielem. Pod jego opieką nabiera odwagi, by wyrwać się z życia, do którego była przeznaczona, i podążać za swoją pasją.

"Vivaldi i ja" otrzymał cztery nagrody David di Donatello przyznawane przez Włoską Akademię Filmową: za muzykę, fryzury, kostiumy i dźwięk.

"Księga pustyni"

Czternastoletnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku dwóch lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni, zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza z nimi następne dziesięć lat, ucząc się jak przetrwać i dorastając z dala od ludzi. Jego najlepszym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest fenek - wielkouchy pustynny lisek. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

"Pucio kocha zwierzaki"

U Pucia jak zwykle dużo się dzieje. Spędza wakacje u dziadków na wsi i sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spaceru w parku rusza z Misią na misję ratunkową, by odnaleźć psa sąsiada. Kiedy ich własny, ukochany Funio gorzej się czuje, rodzeństwo robi, co w ich mocy, by poprawić mu humor. Wygląda jednak na to, że czas odwiedzić weterynarza. Emocji nie zabraknie również w przedszkolu: Pucio pomoże nowej koleżance Malinie odnaleźć się w grupie i razem z kolegami odkryje, że nie trzeba tańczyć idealnie - liczy się wyobraźnia i radość z bycia razem.

"Kręciołek"

Kręciołek mieszka pod ziemią na pięknej wyspie Bornholm. Razem z całą rodziną trolli woli pozostawać pod powierzchnią. Wszak życie na powierzchni jest pełne niebezpieczeństw. Pewnego dnia wspaniałą zabawę w loty na grzbietach nietoperzy przerywa mu głośny grzmot. Kręciołek postanawia wyjść na powierzchnię i sprawdzić, co takiego wydarzyło się w świecie ludzi. To będzie początek wspaniałej przygody.