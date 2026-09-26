"Avengers: Koniec gry" z czterema nowymi scenami. Wprowadzają widza w nową historię

W filmie "Avengers: Doomsday" bohaterowie z trzech różnych uniwersów znajdą się w samym centrum konfliktu, który zadecyduje o losach całego świata. Czeka ich największe wyzwanie w historii, podczas którego zmierzą się z zagrożeniem, jakiego dotąd nie doświadczyli. Za reżyserię widowiska odpowiadają Anthony i Joe Russo, a za produkcję Kevin Feige, Louis D'Esposito i Jonathan Schwartz.

W imponującej, naszpikowanej gwiazdami obsadzie znaleźli się m.in.: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour i wielu, wielu innych - lista jest naprawdę długa! Premiera filmu odbędzie się już 18 grudnia 2026 roku.

Nowe sceny w "Avengers: Koniec gry" podgrzewają atmosferę

W ramach wielkich przygotowań do "Avengers: Doomsday" Marvel zdecydował się na niespodziankę i ponownie wypuścił do kin "Avengers: Koniec gry" z czterema zupełnie nowymi scenami. Każda z nich bezpośrednio wiąże się z nadchodzącym crossoverem:

Pierwsza scena rozgrywa się podczas słynnego tańca Steve'a (Chris Evans) i Peggy (Hayley Atwell) w finale "Końca gry". Okazuje się, że para doczekała się syna, a do ich drzwi niespodziewanie puka nikt inny jak Loki w uniformie Urzędu Weryfikacji Czasu (TVA), prawdopodobnie po to, by omówić niestabilną gałąź multiwersum stworzoną przez podróże w czasie.

Drugi materiał przenosi widzów do TVA, gdzie Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) i Miss Minutes (Tara Strong) obserwują katastrofalne zderzenie dwóch Ziem. Scena ta bezpośrednio sugeruje kolizję uniwersum X-Menów (ze świata Foxa) z głównym światem MCU, co zapowiada starcie bohaterów w "Doomsday".

Kolejna scena ukazuje Bruce'a Bannera w podziemnym bunkrze po wydarzeniach z filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", gdzie w wyniku utraty kontroli nad Hulkiem przejęła go Jean Grey. Kiedy Bruce majstruje przy serum stłumiającym jego alter ego, do ośrodka włamuje się Doktor Doom, doprowadzając do natychmiastowej, gwałtownej przemiany.

Finałowa scenka po napisach powraca do kultowego, metalicznego dźwięku z pierwszego "Iron Mana", w którym Tony Stark wykuwa swoją zbroję. Teraz widzimy jednak przebłyski Doktora Dooma tworzącego swoją charakterystyczną maskę. To mroczny i intrygujący zwrot akcji, który sugeruje głębsze powiązanie między Doomem a Iron Manem (obie postacie gra Robert Downey Jr.).

Jak te wydarzenia wpłyną na ostateczny kształt multiwersum? Przekonamy się już w grudniu!