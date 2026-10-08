"Avengers: Doomsday" złamie fanom serca?

Niemal cały filmowy świat czeka na premierę nowych "Avengersów". Wielki kinowy powrót superbohaterów Marvela to jedna z najbardziej ekscytujących filmowych premier 2026 roku, o której - jak to zwykle bywa w przypadku MCU - wciąż wiemy jednak zaskakująco niewiele.

Producenci dzielą się z fanami szczątkowymi informacjami na temat fabuły i obsady nadchodzącego filmu. Jak wiemy z opublikowanego w lipcu zwiastuna, w "Avengers: Doomsday" powrócą m.in. Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Yelena Belova (Florence Pugh) czy Fantastyczna Czwórka, na czele z Reedem Richardsem (Pedro Pascal) i Susan Storm (Vanessa Kirby). W nowego superzłoczyńcę MCU Doktora Dooma wcieli się zaś znany z roli Tony'ego Starka Robert Downey Jr.

Sebastian Stan o nowym filmie Marvela. "Zobaczymy, kto przetrwa"

Do kinowego uniwersum Marvela powraca również odtwórca roli Bucky'ego Barnesa, Sebastian Stan. Rumuńsko-amerykański aktor, który od czasu udziału w "Thunderbolts*" zagrał główną rolę w nagrodzonym Złotą Palmą filmie "Fjord" Cristiana Mungiu, teraz ponownie założy superbohaterski kostium i stanie do walki z potężnym Doktorem Doomem. I choć mogłoby się wydawać, że jako jeden z członków obsady doskonale wie, co wydarzy się w filmie braci Russo, jest niemal tak samo spragniony szczegółów, jak większość fanów.

"Nie widziałem jeszcze filmu i nie wiem, jak się skończy. Jestem przekonany, że pod wieloma względami wielu osobom złamie serce. Zobaczymy, kto przetrwa do kolejnego etapu" - powiedział enigmatycznie aktor.

W rozmowie z magazynem Decider Stan dodał, że na planie miał okazję zobaczyć się z wieloma osobami, z którymi pracował przy poprzednich częściach serii. "Bardzo nostalgicznie było spojrzeć wstecz i pomyśleć o tych wszystkich latach, kiedy się znaliśmy i dorastaliśmy razem. To niesamowite. Jesteśmy jak rodzina i to nigdy się nie zmieni" - powiedział.

Nawet obsada nie zna fabuły filmu. Co wiemy o nowych "Avengersach"?

Sebastian Stan nie jest jedynym członkiem obsady, który niewiele wie o zakończeniu wyczekiwanego filmu. Alan Cumming, który wciela się w postać Nightcrawlera zdradził niedawno, że ma znikome pojęcie o fabule "Doomsday" i większość czasu na planie spędził na tle blue screena.

Marvel ma to do siebie, że często ukrywa najważniejsze fabularne fakty przed osobami blisko związanymi z daną produkcją, by ci przez przypadek nie wyjawili ich podczas trasy promocyjnej i rozmów z mediami. W tym przypadku sami bracia Russo nie byli pewni, co wydarzy się w kolejnych scenach, ponieważ w momencie rozpoczęcia zdjęć nie mieli jeszcze ukończonego scenariusza. Jak tłumaczyli, postrzegają go jako "żywy organizm", który zmienia się w miarę postępu prac na planie zdjęciowym.

"Avengers: Doomsday" wejdzie do polskich kin 16 grudnia.



