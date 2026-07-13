Wcześniej niepokojące informacje przekazał podcaster John Campea. Według jego źródeł postprodukcja "Avengers: Doomsday" napotkała na szereg problemów. Montażyści z trudem łączą kolejne sceny w spójną całość. Także reżyserski duet braci Joe i Anthony'ego Russo nie widzi, by to wszystko spajało się w koherentny film. "Gdy realizowali zdjęcia, wszystko wyglądało świetnie... A teraz montują i znajdują kolejne problemy" - mówił Campea.

Jak podaje informator Ruimy'ego, w czasie montażu rzeczywiście dochodzi do "tarć". Jest on jednak pewny, że wszystko da się rozwiązać. Zapewnił także, że przełożenie przewidzianej na grudzień2026 roku premiery nie wchodzi w grę. Marvel ma być pewny swego, mimo że tego samego dnia do kin wchodzi "Diuna: Część trzecia".

"Avengers: Doomsday" kluczowym filmem dla Marvela

"Avengers: Doomsday" budził niepokój z racji pokaźnej obsady. W filmie pojawi się ponad 30 postaci z adaptacji komiksów Marvela. W dodatku, jak przyznała Rebecca Romijn, która po 20 latach powróci do roli mutantki Mystique, zdjęcia ruszyły bez gotowego scenariusza. Tekst był pisany i przepisywany do ostatniego dnia produkcji. W czasie realizacji angażowano także kolejnych aktorów.

Kevin Feige, ojciec sukcesu Kinowego Uniwersum Marvela, uspokajał, że ciągła praca nad scenariuszem to stała strategia studia. Jednak po rozczarowaniach, jakimi okazały się "Marvels" i "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", nie wszyscy fani dają mu wiarę. Nastrojów nie studzą nawet dobre oceny ostatnich filmów Marvel Studios, czyli "Thunderbolts*" i "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków".

Sukces "Avengers: Doomsday" jest kluczowy dla przyszłości wytówrni. Budżet filmu wyniósł ponad 300 milionów dolarów, a jego porażka mogłaby okazać się końcem zapoczątkowanej w 2008 roku serii.

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday"

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Evans (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".