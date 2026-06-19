"Avengers: Doomsday" będzie emocjonalnym przełomem? Twórcy mówią o "fazie zero"

Po wielu latach nieobecności Avengersi powracają na wielki ekran. Już w grudniu w kinach zadebiutuje kolejna odsłona przygód uwielbianych superbohaterów. Bracia Russo zapowiadają, że "Avengers: Doomsday" będzie ściśle powiązane z ich kolejną produkcją, "Avengers: Secret Wars", a oba filmy ostatecznie zakończą fazę multiwersum w MCU.

W najnowszym wywiadzie Joe Russo zdradził, że nadchodząca produkcja będzie bardzo emocjonalna i znacznie dojrzalsza niż to, co do tej pory widzieliśmy.

"W tym filmie jest wiele niespodzianek" - powiedział Russo. "Myślę, że 'Doomsday' jest najbardziej złożony emocjonalnie ze wszystkich. Pod wieloma względami jest też najbardziej dojrzały. Stawka stale rośnie, ale złożoność emocjonalna zawsze jest odpowiedzią. Wprowadzasz ją do czegokolwiek, a to wzbogaca obraz i sprawia, że widzowie doznają pełniejszego doświadczenia".

Twórca zapowiada, że uniwersum ewoluuje i ciągle się zmienia, by wciąż zaskakiwać widzów. Produkcja ma przed sobą spore wyzwanie, jednak wszyscy są dobrej myśli. W pewien sposób twórcy wracają do "fazy zero", co stanowi świeży początek dla wielu bohaterów.

"Ta seria zmienia się, zaskakuje, a potem na nowo się odkrywa - to ekscytujące i myślę, że zobaczycie pewne zmiany" - dodał.

Na ekranie w "Doomsday" zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd. Wystąpią m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Florence Pugh, Tenoch Huerta, Simu Liu, Sebastian Stan, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Pedro Pascal, James Marsden oraz Channing Tatum.

To będzie prwdopodobnie najdroższy film w historii. Według ostatnich informacji "Avengers: Doomsday" wraz z kosztami promocji pochłonął już ponad 700 milionów dolarów! By przynieść zysk, superprodukcja będzie musiała przekroczyć 1,5 miliarda dolarów wpływów.

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje w kinach już 18 grudnia 2026 roku.