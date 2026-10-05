"Avatar" nie jest już hitem wszech czasów. Oto nowy lider

"Avatar" w reżyserii Jamesa Camerona zrewolucjonizował technologię 3D i powszechnie uznawany jest za jedno z najlepszych dzieł science fiction XXI wieku. Kultowy film z 2009 roku przez dekadę pozostawał największym kinowym hitem wszech czasów z wynikiem 2,924 mld dolarów w box office.

Pozycję lidera zachwiał jednak wyczekiwany powrót superbohaterów Marvela w "Avengers: Endgame", który w 2019 roku pobił wszelkie rekordy popularności wśród widzów. Gdy w 2021 roku w kinach zadebiutował film "Avatar: Istota wody", twórcy postanowili ponownie wprowadzić do dystrybucji jego poprzednika, dzięki czemu dzieło z 2009 roku znów znalazło się na pierwszym miejscu światowego rankingu.

Na przestrzeni lat w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających filmów w historii znalazło się aż siedem produkcji należących obecnie do Disneya, m.in. "Titanic" (2,26 miliarda dolarów) czy "Avengers: Wojna bez granic" (2,05 miliarda dolarów).

"Avengers: Endgame" najbardziej dochodowym filmem w historii kina

W ostatnich dniach w rankingu nastąpiła jednak znaczna zmiana. "Avatar" po raz kolejny został zdetronizowany przez "Avengers: Endgame", a wszystko to za sprawą bijącej rekordy popularności rozszerzonej wersji hitu Marvela "Avengers Endgame: Encore", która zawiera cztery nowe sceny zapowiadające premierę "Avengers: Doomsday". Film w zaledwie dziesięć dni w samej Ameryce Północnej zarobił 36,2 milionów dolarów, a na świecie 89,8 milionów dolarów. Łącznie daje to filmowi 2,925 miliarda dolarów w box office.

"Avengers: Endgame" powrócił do kin, aby podsycić oczekiwania fanów przed grudniową premierą "Avengers: Doomsday", w którym powróci m.in. dawno niewidziany Kapitan Ameryka (Chris Evans), a Robert Downey Jr., który przez dekadę wcielał się w postać Iron Mana, tym razem wystąpi w roli komiksowego złoczyńcy, Doktora Dooma. Nadchodząca produkcja braci Russo to bez wątpienia najbardziej wyczekiwany tytuł Marvela od czasu zwieńczenia sagi Avengersów i kulminacja 21 filmów z serii o superbohaterach.

W "Avengers: Doomsday" wystąpią m.in. Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Florence Pugh, Paul Rudd, Patrick Stewart czy Tom Hiddleston.

Film trafi do kin 16 grudnia.