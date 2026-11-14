"Igrzyska śmierci" powracają. To będzie mocny seans

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to wielki powrót słynnej serii o Panem i jego dwunastu dystryktach. Tym razem akcja przeniesie nas do czasów młodości Haymitcha Abernathy'ego, który weźmie udział w najkrwawszej edycji głodowych igrzysk.

Film Francisa Lawrence'a to wysokobudżetowa superprodukcja z doborową obsadą - na ekranie zobaczymy m.in. Mckennę Grace, Josepha Zadę, Ralpha Fiennesa, Jessego Plemonsa, Elle Fanning, Kierana Culkina czy Mayę Hawke. Gościnnie w filmie pojawią się również odtwórcy głównych ról oryginalnej trylogii, Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson.

Autorka książki oceniła ekranizację. "Poruszająca"

W samych superlatywach o nowych "Igrzyskach śmierci" wypowiedziała się autorka bestsellerowej serii Suzanne Collins. Pisarka w ostatnich latach rzadko pojawiała się publicznie, jednak z okazji premiery filmu aktywnie uczestniczy w jego trasie promocyjnej.

W liście opublikowanym przez studio Lionsgate Collins określiła "Wschód słońca w dniu dożynek" jako "poruszającą" adaptację i pochwaliła jej twórców za profesjonalizm i dopracowanie filmu w najdrobniejszych szczegółach.

"Nie mogłabym być bardziej podekscytowana tym, że wkrótce zobaczycie 'Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek'" - napisała. "Reżyser Francis Lawrence i jego ekipa dopracowali każdy szczegół w tej tętniącej życiem, niezwykle poruszającej adaptacji powieści. Mogę więc słać w ich stronę same pochwały" - dodała.

Nowe "Igrzyska śmierci" wkrótce w kinach

Pisarka stwierdziła również, że kreacje aktorskie przerosły jej najśmielsze oczekiwania. "Same perełki, co do jednej. Naprawdę nie potrafię sobie wymarzyć lepszej obsady" - pisała. Dodała, że w obsadzie na pierwszy plan wysuwa się "niezwykle silna i poruszająca kreacja Josepha Zady", który przejął po Woodym Harrelsonie rolę młodego Haymitcha.

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszej części cyklu. Reprezentantem Dwunastego Dystryktu zostaje młody Haymitch Abernathy, który będzie walczyć o przetrwanie podczas Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia. Za kamerą filmu stanął reżyser "W pierścieniu ognia" i "Kosogłosa" Francis Lawrence. Autorami scenariusza są zaś Billy Ray i Michael Lesslie.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do kin 20 listopada.