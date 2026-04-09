Astronauci biorący udział w misji Artemis II chwalą film "Projekt Hail Mary"

W nocy z 6 na 7 kwietnia 2026 roku statek Orion z czwórką astronautów na pokładzie odbył lot dookoła Księżyca. Załoga misji Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen - podczas swojej podróży znalazła się w rekordowej odległości od Ziemi. Zanim naukowcy dokonali tego wyczynu, Hansen udzielił telewizyjnego wywiadu ze statku kosmicznego. Jak ujawnił, członkowie misji tuż przed startem obejrzeli nową produkcję z udziałem Ryana Goslinga.

"Projekt Hail Mary" to opowieść o naukowcu, który podczas misji kosmicznej ma ocalić Ziemię przed katastrofą.

"Wszyscy uznaliśmy ten film za inspirujący i podnoszący na duchu" - podkreślił astronauta.

Zapytany o to, co powiedziałby Goslingowi, gdyby mieli okazję porozmawiać, Jeremy Hansen odparł: "Powiedziałbym Ryanowi, że sztuka naśladuje naukę i na odwrót, jak się wydaje. Świetnie sobie poradził w tym filmie".

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach.

U boku Goslinga wystąpili m.in. gwiazda "Strefy interesów" i "Anatomii upadku" Sandra Hüller oraz James Ortiz, Ken Leung i Lionel Boyce. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, twórcy serii "21 Jump Street" oraz producenci serii animacji "Spider-Man: Uniwersum".

"Projekt Hail Mary" zbiera świetne recenzje, odniósł również wielki finansowy sukces. Jak dotąd zarobił na całym świecie ponad 400 mln dolarów.