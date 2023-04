Ashley Judd zadebiutowała rolą w filmie "Ruby w krainie szczęśliwości", który szybko ustalił jej pozycję w świecie aktorskim. W tym samym czasie dowiodła swego kunsztu także jako aktorka teatralna, grając w "Kotce na gorącym blaszanym dachu" Tennessee Williamsa.



Ashley Judd: Kariera i najważniejsze role

"Oderwanie od niej wzroku, kiedy pojawia się na ekranie, jest chyba niemożliwe" - tak pisał o Judd jeden z amerykańskich krytyków po tym, jak zobaczył jej występ w "Dymie" Wayne'a Wanga . I rzeczywiście coś w tym było. Aktorka zachwyciła nie tylko urodą i wysportowaną sylwetką, ale przede wszystkim udowodniła, że przy tak olśniewających warunkach fizycznych, po prostu umie grać.

W czwartek, 19 kwietnia, amerykańska aktorka Ashley Judd obchodzi 50. urodziny.

Popularność i uznanie krytyki przyniosły jej drugoplanowe kreacje także w "Gorączce" i "Czasie zabijania" . Po sukcesach tych filmów, producenci wreszcie zdecydowali się powierzyć jej pierwsze skrzypce, najpierw w telewizyjnej produkcji "Norma Jean and Marilyn" (zagrała samą Marilyn Monroe!), a potem kasowych thrillerach "Kolekcjoner" i "Oko obserwatora" .

Z kolei w filmie "Bez przedawnienia" Judd oglądaliśmy w roli specjalizującej się w prawie karnym adwokat, która zmuszona jest bronić własnego męża. "Zależało nam, by Claire była zbuntowana, inteligentna i skomplikowana wewnętrznie, a Ashley jest aktorką odważną i błyskotliwą. Uosabia wszystkie te cechy, które powinna mieć grana przez nią bohaterka" - mówił jeden z producentów obrazu.

Ze względu na subtelną urodę i rozbrajający uśmiech artystka często obsadzana jest w komediach romantycznych. Jednak dobrze radzi sobie też z przejmującymi i poważnymi rolami, jak np. w sensacyjnym "Podwójnym zagrożeniu" .



W pamięci większości widzów zapisała się jednak przede wszystkim z kontrowersyjnej sceny lesbijskiego seksu w biograficznym filmie "Frida" , opowiadającym o losach malarki Fridy Kahlo, w którą wcieliła się Salma Hayek . Judd przypadła w udziale niewielka, ale znacząca rola fotografki Tiny Modotti.



"Być może Salma uważa, że zrobiłam jej przysługę, gdy zupełnie przemeblowałam swój kalendarz zajęć, by wystąpić we 'Fridzie'. Ja traktuję to inaczej: to wielkie szczęście znać ludzi wartych tego, by zrobić dla nich coś istotnego. Sama chyba powinnam poczekać z kręceniem filmów do czasu, gdy znajdę w sobie tyle energii i zaangażowania, co ona. Ileż duszy, życia, temperamentu ona wkłada w tę rolę. Jeżeli mamy robić filmy, powinniśmy czynić to z taką pasją, jaką ma Salma" - tłumaczyła Judd.

W 2002 roku Judd oglądaliśmy u boku Sandry Bullock w filmie "Boskie sekrety siostrzanego stowarzyszenia Ya Ya" , dwa lata później zagrała zaś wyróżnioną nominacją do Złotego Globu rolę żony Cole'a Portera w biograficznym filmie "De-Lovely" . W tym momencie skończyła się jednak dobra passa aktorki.

Dwa lata później Judd zagrała inspektor policji na tropie seryjnego zabójcy w "Amnezji" . Rola kobiety silnej, ambitnej, nieustępliwej, przebojem zdobywającej sobie miejsce w świecie mężczyzn, była dla Ashley Judd okazją, której nie mogła przegapić.



- Historia jest porywająca, jak sama Jessica. Bez zahamowań daje wyraz zarówno swojej wrażliwości, jak erotyzmowi. To na pewno nie klasyczna "dama w opresji", ale precyzyjnie dopracowana rola kobiety, której twardość charakteru nie przysłania wrażliwości - Judd charakteryzowała swoją bohaterkę. Film okazał się jednak niewypałem - krytycy uznali go za najgorszą produkcję roku.

Ashley Judd: Molestowana jako dziecko

W 2011 roku Ashley Judd postanowiła zmierzyć się z koszmarami swojej przeszłości. Gwiazda wydała biografię, w której wyznała, że jako dziecko była molestowana seksualnie.



W książce "All That is Bitter & Sweet" stwierdziła, że jej smutne dzieciństwo było powodem depresji, z którą zmagała się przez wiele lat. Córka zajętej własną karierą piosenkarki country - Naomi Judd, wyznała, że była wykorzystywana seksualnie przez starszego mężczyznę z sąsiedztwa, a potem także przez jednego ze swoich krewnych.



"Nigdy nie miałam zamiaru opowiadać ze szczegółami o wykorzystywaniu seksualnym, jakiego padłam ofiarą przed wieloma laty. Byłabym szczęśliwa, zupełnie pomijając to w mojej książce. Jednak nasza pełna bólu przeszłość, czasem ma największy wpływ na nasze życie" - wyjaśniła gwiazda w rozmowie z magazynem "People".

Kiedy w październiku 2017 roku dziennik "New York Times" poinformował, że Harvey Weinstein w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat molestował seksualnie aktorki, asystentki i inne pracownice swojej firmy, okazało się, że jedną z jego ofiar była Judd. Aktorka zagrała nawet samą siebie w zeszłorocznym filmie "Jednym głosem" - opowiadał on o dwóch dziennikarkach "The New York Times", których śledztwo skruszyło milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood.



Ashley Judd: Trzykrotnie zgwałcona. Dokonała aborcji

W 2019 roku Judd zdobyła się na kolejne osobiste wyznanie. Aktorka podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego w ramach wydarzenia "Women in the World Summit" ujawniła, że została w przeszłości trzykrotnie zgwałcona, a wskutek jednej z napaści zaszła w ciążę.



Judd podkreśliła, że jej historia stanowi doskonały argument przemawiający za powszechnym dostępem do aborcji. "Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogłam skorzystać z prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Człowiek, który mnie zgwałcił, mieszka w Kentucky. Ja w Tennessee. W obu tych stanach on miałby prawa rodzicielskie, więc musiałabym dzielić opiekę nad dzieckiem z gwałcicielem" - zaznaczyła wówczas gorzko aktorka.

Z kolei w zeszłym roku, goszcząc w podcaście "Healing With David Kessler", Judd opowiedziała o tym, jak poradziła sobie z traumą spowodowaną gwałtami. "Świadomość tego, jak bardzo to doświadczenie było szalone i absurdalne, okazała się przytłaczająca. Byłam wtedy dorosłą kobietą, świadomą feministką. Wydawało mi się, że zdołam obronić się przed czymś takim. Musiało upłynąć sporo czasu, zanim pogodziłam się z tym, co się stało" - wyznała gwiazda. I dodała, że zastosowała dość drastyczną metodę. Postanowiła bowiem skonfrontować się z mężczyzną, który zgwałcił ją w 1999 roku.

"Zaczęłam go szukać. Nie trwało to długo, szybko się ujawnił. Skończyło się na tym, że umówiliśmy się na spotkanie. Siedząc w bujanych fotelach, zaczęliśmy rozmawiać. Byłam ciekawa historii, którą nosił w sobie przez te wszystkie lata. Odbyliśmy rozmowę o sprawiedliwości naprawczej. Dzielę się tym, bo jest wiele sposobów na poradzenie sobie z bólem. Niczego od niego nie chciałam. Prawda jest taka, że jego skrucha i wyrzuty sumienia były tylko dodatkiem. Aby wyleczyć się z traumy, musiałam sama wykonać ogromną pracę" - zaznaczyła aktorka. Personaliów gwałciciela nie ujawniła.

Ashley Judd: Koszmarny wypadek

Z kolei w 2021 roku o aktorce zrobiło się głośno po tym, jak poinformowała media o swoim wypadku. Aktorka przebywała w Kongu, towarzysząc swojemu partnerowi, który prowadził badania nad zachowaniem szympansów karłowatych. Gwiazda odwiedzała Kongo średnio dwa razy w roku, każda wizyta zajmowała jej od czterech do sześciu tygodni. Pewnego ranka o świcie, idąc przez dżunglę, potknęła się o leżące drzewo. Upadła tak niefortunnie, że złamała nogę w czterech miejscach i uszkodziła w niej nerw.

Nim trafiła na stój operacyjny w RPA, minęło 55 godzin. Najpierw musiała dostać się do stolicy Konga, Kinszasy. Była m.in. niesiona w hamaku przez miejscowych, a także wieziona przez sześć godzin na motorze. Na zmianę mdlała i odzyskiwała przytomność, była na granicy wytrzymałości. Jak przyznała, groziła jej utrata nogi i śmierć z powodu krwotoku wewnętrznego. Pomimo tego, że jej stan był bardzo poważny, lekarze stwierdzili, że w przyszłości aktorka odzyska sprawność w nodze.

Judd niedawno wróciła myślami do tych traumatycznych wydarzeń i opowiedziała o swoich doświadczeniach w podcaście "Sex, Body & Soul". Stwierdziła, że ledwo przeżyła 55-godzinną podróż do Kinszasy.

Gryzłam patyk, krzyczałam, wyłam i miałam konwulsje wspominała.

Kiedy byłam w Afryce, w mojej nodze nie było pulsu i miałam krwotok. Gdyby nie to, że ewakuowano mnie do Europy, wykrwawiłabym się na śmierć dodała.

Bez względu na ból udało jej się zachować zimną krew. Kiedy czekała na pomoc, potrafiła racjonalnie ocenić sytuację, w której się znalazła. Jak stwierdziła, zawdzięcza to przede wszystkim praktykom medytacyjnym, które pielęgnuje.

[Ta sytuacja - przyp. red.] pokazała mi, jak wiele wysiłku włożyłam w rozwój medytacyjny i jak bardzo zależało mi na tym, żeby wyzdrowieć. (...) I to nie sprawia, że jestem lepsza albo perfekcyjna, nie chcę się przechwalać, ale w tym czasie miałam w sobie pewną grację opowiadała.

Aktorka dodała, że zdawała sobie sprawę z tego, że nie mogła liczyć, że ktoś poda jej leki przeciwbólowe.

Nie obwiniałam za to innych ludzi, nie wyżywałam się na nich mówiła.

Traumatyczne wydarzenia wcale nie ugasiły miłości, którą aktorka czuje wobec Konga.



Zamierzam wrócić do Konga, tam jest moje miejsce. Kocham ten kraj powiedziała.

Ashley Judd: Śmierć matki i wojna z mediami

W kwietniu 2020 roku życie odebrała sobie 76-letnia matka Judd. O tej tragedii poinformowała Ashley i jej siostra Wynonna, które podały do wiadomości, że powodem śmierci słynnej piosenkarki była choroba psychiczna. Choć od tamtej chwili minęły już prawie trzy lata, amerykańskie media wciąż żyją tym tematem. Ashley Judd ma już tego dość. W styczniu opublikowała na Instagramie oświadczenie podpisane przez nią i jej bliskich.



"Nasza rodzina jest głęboko przygnębiona przez nieodpowiedzialne publikacje i ciągłe prośby o udostępnienie zdjęć i szczegółów śmierci naszej ukochanej matki i żony, która popełniła samobójstwo. Takie obrazy mogą spowodować krzywdę i traumę u osób, które je oglądają i stanowią zagrożenie dla tych, którzy są podatni na samookaleczenia. To tzw. 'dziennikarstwo' to najprostsza próba zarabiania na cierpieniu i rozpaczy rodziny oraz rażące lekceważenie dobra publicznego" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Judd.



W dalszej części wpisu aktorka i jej bliscy wystosowali apel do dziennikarzy.

"Chcieliśmy upomnieć media, by stosowały się do zaleceń Amerykańskiej Fundacji ds. Zapobiegania Samobójstwom. Zostało tam opisane, jak powinny wyglądać teksty dotyczące samobójstw, by uniknąć podobnych tragedii oraz zapobiec ponownemu przeżywaniu traumy przez bliskich, którzy przeżyli tak wyniszczającą tragedię" - napisali. "Mamy nadzieję, że osoby sprawujące władzę dostrzegają tak samo jak my konieczność zmiany prawa, aby policyjne raporty dotyczące samobójstw nie były dostępne osobom postronnym. Konsekwencja istniejących aktualnie praw służy jedynie tchórzliwemu zarabianiu na plotkach i nie ma żadnej wartości dla dobra publicznego" - kończy się oświadczenie podpisane przez rodziny Juddów i Stricklandów.

W oświadczeniu można też przeczytać komentarz do listu samobójczego pozostawionego przez Naomi Judd. "List był wynikiem skomplikowanej choroby psychicznej, a nie pochodził wprost od jej serca" - napisali jej bliscy.