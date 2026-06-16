Artur Zaborski w prestiżowym gronie osób głosujących na Złote Globy

Artur Zaborski, krytyk filmowy i dziennikarz, dyrektor programowy festiwali, m.in. Script Fiesta w Warszawie i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Warszawskiej Szkoły Filmowej, współpracujący z różnymi redakcjami w Polsce, w tym z naszą już do 2012 roku, został przyjęty do grona osób głosujących na Złote Globy - jako piąta osoba z Polski!

"Gdybym te 20 lat temu posłuchał kogokolwiek, kto mówił mi, że nie ma się co do świata filmu pchać, skoro nie ma mi kto w nim pomóc zaistnieć, to nie dostałbym tego mejla. Mejla informującego, że zostałem przyjęty do głosujących na Złote Globy jako piąta osoba z Polski w historii nagród. Z radością i zaszczytem się tą informacją oficjalnie dzielę. Czy jeden głos niewiele znaczy? Pewnie tak. Czy posiadanie tego jednego głosu znaczy wszystko? Dla mnie zdecydowanie!" - napisał Artur Zaborski na swoim profilu na Facebooku, informując o tym wyróżnieniu.

Jak wygląda droga do jednego z najbardziej wpływowych środowisk filmowych na świecie?

"Żeby trafić do kapituły głosującej na Złote Globy trzeba spełnić szereg wymagań, które organizatorzy tej prestiżowej nagrody narzucają. Przede wszystkim trzeba być czynnym zawodowo dziennikarzem filmowym, trzeba pisać o filmie aktywnie i trzeba przed komitetem Złotych Globów dostarczyć dowody na to, że wykonuje się swoją pracę. Oczywiście w związku z tym, że to jest Hollywoodzkie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej, wymagane jest, żeby wykazać, że ta praca odbywa się wieloetapowo. Brana jest pod uwagę także kwestia tego, czy relacjonujemy festiwale filmowe, czy jeździmy na różnego typu eventy, czy pojawiamy się w tego typu miejscach. Z dumą mogę powiedzieć, że od 15 lat tak wygląda moje życie, że właściwie przeskakuję z festiwalu filmowego na festiwal" - opowiada krytyk filmowy w nagraniu opublikowanym przez Warszawską Szkołę Filmową.

Można być z Polski, można się tutaj urodzić, tutaj wychować, można nie mieć absolutnie żadnych znajomości w świecie kina, bo ja wchodziłem do tego świata kompletnie z zewnątrz i dojść do Złotych Globów. (...) Wierzę w to, że obecność w tej kapitule, to przede wszystkim znak, że naprawdę świat jest do zdobycia

Artur Zaborski na festiwalu w Cannes przeprowadza dla serwisu Interia Film rozmowę z Jakubem Gierszałem INTERIA.PL

Artur Zaborski współpracuje z redakcją Interia Film od 2012 roku

Artur Zaborski współpracuje z redakcją Interia Film od 14 lat. Pisze dla nas recenzje, przeprowadza wywiady z gwiazdami polskiego i światowego kina. Kilkakrotnie relacjonował dla nas ceremonie wręczenia Oscarów, Europejskich Nagród Filmowych czy festiwale filmowe w Cannes i Berlinie. Prowadzi również nasze studio podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wielkie gratulacje z okazji przyjęcia do grona głosujących na Złote Globy!!!

Artur Zaborski to dziennikarz kulturalny publikujący w polskich, amerykańskich, kanadyjskich i szwedzkich mediach. Studiował filmoznawstwo i krytykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nominowany do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa w 2017 roku i laureat tej nagrody w 2023 roku. Dwukrotny laureat stypendium MKiDN. W 2022 roku otrzymał stypendium Instytutu Sundance dla dziennikarzy zajmujących się tematyką mniejszości.



