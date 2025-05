Cannes - coś więcej niż festiwal filmowy

Festiwal Filmowy w Cannes przez lata dorobił się reputacji miejsca, gdzie sztuka spotyka się z luksusem. Jednak dokument "Świat odbity w kamerze: Cannes 2024" dostępny bezpłatnie na platformie ARTE.tv, proponuje zupełnie inne spojrzenie na to legendarne wydarzenie. Zamiast blichtru, błyskotek i bankietów, kamera Virginie Apiou i Pierre-Henri’ego Giberta zagląda za kulisy. To tam rozgrywają się najważniejsze rozmowy o przyszłości kina jako narzędzia empatii i zmian społecznych. W czasach napięć, kryzysów i rosnących nierówności, autorzy filmu pytają: czy twórcy jeszcze wierzą, że obraz może wywołać realny efekt poza salą kinową?

Dokument rzuca światło m.in. na przypadek irańskiego reżysera Mohammada Rasoulofa, którego film "Nasienie świętej figi" zdobył uznanie mimo politycznych nacisków. Dla niego kino nie jest już tylko formą ekspresji – to akt odwagi i sprzeciwu wobec nierówności. To właśnie te historie, często pomijane przez media, pokazują, jak silnie splecione są dziś sztuka i polityka.

Choć na pierwszy rzut oka Cannes to święto przepychu - z czerwonym dywanem, który wymieniany jest trzy razy dziennie, i hotelami zarabiającymi 15% rocznego obrotu w ciągu dwóch tygodni - dokument pokazuje jego drugie oblicze. Festiwal, od samego początku zaprojektowany jako apolityczny, dziś znów staje przed pytaniem o swoją rolę. Czy może, a nawet powinien angażować się w to, co dzieje się poza salą kinową? Reżyserzy "Świata odbitego w kamerze" nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi, ale oddają głos artystom, którzy traktują kino nie jako dekorację, lecz narzędzie.

Film staje się znakomitym wprowadzeniem do tegorocznej, 78. edycji festiwalu, która rusza już 13 maja. Dokument będzie dostępny bezpłatnie na platformie ARTE.tv do 30 września 2025 roku. Obok tej produkcji, ARTE.tv udostępnia także kolekcję 10 filmów, które przez lata podbijały serca publiczności i jurorów w Cannes.

ARTE.tv - okno na festiwalowe skarby

Oferta ARTE.tv to nie tylko gratka dla kinomanów, ale też lekcja historii kina w pigułce. Wśród 10 propozycji prosto z Cannes znajdziemy tu nagrodzone obrazy z Francji, Portugalii czy Polski, w tym "Jedwabną opowieść" Eleonore Faucher, uznaną przez Europejską Akademię Filmową za jedno z najciekawszych odkryć roku 2004. Z kolei "Zimowe wakacje" Claude’a Millera to subtelna opowieść o dziecięcej ucieczce w świat wyobraźni, a "List" Manoela de Oliveiry - o niemożliwej miłości i bolesnej lojalności.

W zestawieniu znalazł się również polski trop - historia opowiedziana w "Liście" posłużyła też Andrzejowi Żuławskiemu za inspirację do "Wierności" z Sophie Marceau. To dowód na to, że wielkie tematy nie mają granic językowych ani stylistycznych.

Filmy prezentowane podczas różnych festiwali Cannes dostępne na ARTE.tv: "Jedwabna opowieść", "List", "Ulica ubogich kochanków", "Człowiek, który nie potrafił milczeć", "Nadziei za dwa grosze", "Wracam do domu", "The Darkroom", "Nelly", "Zimowe wakacje", "An Cccurance At Owl Creek Bridge".

