Arnold Schwarzenegger zaszczepił się przeciw Covid-19

„Nigdy nie byłem szczęśliwszy, czekając w kolejce” – przyznał Arnold Schwarzenegger chwilę po tym, jak przyjął szczepionkę na koronawirusa. Teraz zachęca do tego innych. „Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć!” – powiedział do swoich fanów na Twitterze, cytując bohatera, którego zagrał w drugiej części „Terminatora”.

Arnold Schwarzenegger /Robert Cianflone /Getty Images

W hrabstwie Los Angeles, którego mieszkańcem jest Arnold Schwarzenegger, trwa szczepienie osób, które mają co najmniej 65 lat. Gwiazdor kina akcji, który w lipcu skończy 74 lata, spełnia ten warunek. Szczepionkę przyjął na stadionie drużyny baseballowej Dodgers, na stanowisku, do którego podjeżdża się samochodem. Aktor siedział na fotelu pasażera, a pielęgniarka zaszczepiła go przez otwartą szybę.



Filmik przedstawiający całą procedurą Schwarzenegger umieścił na swoich mediach społecznościowych. "Odłóż tę igłę!" - zażartował były gubernator Kalifornii do pielęgniarki, odwołując się do swojej roli w "Świątecznej gorączce" (w tej komedii wykrzykuje zdanie "Odłóż ciasteczko!").



"To był dobry dzień. Nigdy nie byłem szczęśliwszy, czekając w kolejce. Jeśli się kwalifikujesz, dołącz do mnie i zarejestruj się, by się zaszczepić. Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć!" - takim komentarzem podpisał wideorelację ze szczepienia. "Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć" to oczywiście pamiętny cytat z "Terminatora 2" - słowa, którymi Terminator T-800, kreowany przez Schwarzeneggera, zwraca się do Sary Connor.

Instagram Wideo

Reklama

Wśród innych światowych gwiazd, które przyjęły już szczepionkę przeciw Covid-19, są m.in. Steve Martin, Judi Dench, Tony Bennett, Martha Stewart, Joan Collins oraz Ian McKellan.