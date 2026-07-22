Pisarz przyszedł na świat 6 stycznia 1942 roku w Jacksonville na Florydzie. Od 1970 roku mieszkał w stanie New Hampshire, gdzie nauczał kreatywnego pisania na New England College.

Charles Gaines pomógł odkryć Arnolda Schwarzeneggera

W swej karierze Gaines opublikował 25 książek. Największą popularność przyniosło mu "Pumping Iron" z 1974 roku. Opisywał w niej społeczność kulturystów. Książka zainspirowała powstanie dokumentu George'a Butlera i Roberta Fiore pod tym samym tytułem, który miał swą premierę w 1977 roku. Skupiał się on na wyborach IFBB Mr. Universe i Mr. Olympia w 1975 roku oraz rywalizacji Arnolda Schwarzeneggera z Lou Ferrigno. Gaines był narratorem filmu.

"Pumping Iron" spopularyzowało kulturystykę, a także uczyniło gwiazdy ze swoich bohaterów. Ferrigno otrzymał wkrótce rolę Hulka w popularnym serialu telewizyjnym na podstawie komiksów Marvela. Schwarzenegger otrzymał Złoty Glob za debiut w "Niedosycie" Boba Rafelsona, którego Gaines był współscenarzystą. Później zdobył ogromną popularność dzięki filmowych cyklach o Conanie Barbarzyńcy i Terminatorze.

Arnold Schwarzenegger ze Złotym Globem za debiut w filmie "Niedosyt" w 1977 roku Fotos International Getty Images

Charles Gaines był współtwórcą paintballa

Gaines pisał również o rybołówstwie, polowaniach na ptaki i wspinaczce górskiej. Przeszedł także do historii jako współtwórca paintballa. Wszystko zaczęło się od sprzeczki z jego znajomym, pracującym na Wall Street Hayesem Noelem, o to, czy mieszkaniec miejskiej dżungli mógłby przeżyć w dziczy. Ich wspólny przyjaciel znalazł pistolety do znakowania zwierząt farbą. Mężczyźni stwierdzili, że dzięki nim rozwiążą swój spór. 27 czerwca 1981 roku, razem z dziesiątką znajomych, rozegrali "grę o przetrwanie", która stała się później paintballem.

Arnold Schwarzenegger pożegnał Charlesa Gainesa. Wzruszające słowa

Schwarzenegger zamieścił informację o śmierci Gainesa na swoim profilu w mediach społecznościowych. Pisarz odszedł po krótkiej chorobie. "[Gaines] zdobywał szczyty gór, przemierzał lodowce, wędkował i polował na niemal każdym kontynencie. Opisywał swoje dokonania w sposób, który rozpalał wyobraźnię czytelników i chwytał ich za serca. Interesował się wszystkim i potrafił zarazić każdą pasją" - napisał aktor.

"Mam szczęście, że zawsze szukał nowych wyzwań, bo dzięki temu trafił na mnie i niszową wtedy dyscyplinę, jaką była kulturystyka. To właśnie książka i film 'Pumping Iron' rozpoczęły moją karierę. Charles napisał ją, a potem pracował bez wytchnienia nad dokumentem i przybliżył kulturystykę milionom ludzi. Dzięki niemu pojawiłem się w Hollywood i dostałem swoją pierwszą wielką rolę w 'Niedosycie', którego scenariusz Charles napisał" - czytamy w dalszej części wpisu. "Przede wszystkim staliśmy się przyjaciółmi na całe życie. Zawsze powtarzam, że nie mój sukces nie jest tylko moją zasługą. Chciałem dziś oddać cześć życiu niesamowitego człowieka, który sprawił, że stałem się taką, a nie inną osobą".