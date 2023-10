Arnold Schwarzenegger wielokrotnie mówił o swoim dzieciństwie, któremu daleko było do beztroski. Wychowywany przez surowego ojca, komendanta policji, już od najmłodszych lat uczony był posłuszeństwa, ładu i dyscypliny. Niedawno aktor wystąpił w programie "Jimmy Kimmel Live", gdzie został zapytany o to, czy sam był surowym rodzicem. "Zależy jaką masz definicję surowego rodzica. Patrząc na to, jak ja zostałem wychowany, z pewnością mogę powiedzieć, że byłem wyrozumiały, ale jak na amerykańskie standardy prawdopodobnie można uznać, że byłem wymagający i rygorystyczny" - stwierdził.

Poproszony o przykłady swoich surowych zasad, gwiazdor sięgnął pamięcią do czasów, gdy jego dzieci były jeszcze małe. Jako gwiazda filmowa i przedsiębiorca mógł zapewnić swoim dzieciom dostatnie życie, jednak w pewnych aspektach pozostawał nieugięty i ani myślał o rozpieszczaniu ich. Jedną z zasad, których mocno pilnował, było utrzymanie porządku w domu. Gdy jednak okazywało się, że dzieci niechętnie przestrzegają tych zasad lub wyręczają się innymi, egzekwował posłuszeństwo, czasem w bardzo zaskakujący sposób.

Arnold Schwarzenegger: Materac w basenie, buty w kominku

"To, co moje dzieci wspominają najczęściej to kwestię utrzymania porządku. Na przykład mój syn Patrick nie ścielił swojego łóżka i nierzadko wyręczał się swoją nianią, co w naszym domu było zabronione. W domu dzieci miały ścielić swoje łóżka, sprzątać łazienki w swoich pokojach i prać swoje ubrania. Więc, gdy pewnego dnia wszedłem do pokoju syna i zobaczyłem, że łóżko jest nienagannie pościelone, spojrzałem na niego i zapytałem, czy zrobił to sam. Gdy okazało się, że zrobiła to za niego niania, otworzyłem drzwi balkonowe, chwyciłem materac z pościelą i wyrzuciłem wszystko przez okno wprost do basenu" - wspomniał aktor ku rozbawieniu gospodarza i publiczności.

O tym, że z surowymi zasadami ojca się nie dyskutuje, przekonała się także córka aktora, Katherine. Gwiazdor opowiedział, że najstarsza z rodzeństwa miała irytujący zwyczaj zostawiania butów przy kominku. Ale i ten nawyk aktor dość szybko unicestwił. "Powiedziałem jej, że nie będę jej służącym i dobrze wie, gdzie należy zostawiać buty. Raz zaniosłem je na miejsce, drugi raz odłożyłem je na miejsce, ale ostrzegłem, że następnym razem spalę je w kominku. I tak też się stało, gdy córka ponownie zostawiła buty przy kominku, wrzuciłem je do ognia" - wyjaśnił.

Dodał przy okazji, że zawsze uczył swoje dzieci, aby gasiły po sobie światło. Zatem, gdy jeden z synów nie potrafił przestrzegać tej zasady, gwiazdor wykręcił żarówki z żyrandola w jego pokoju. Szybko okazało się, że nauka oszczędzania energii nie poszła na marne.