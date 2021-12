Jak donosi serwis Etonline, informację o tym, że Armie Hammer zakończył pobyt w zamkniętym ośrodku dla uzależnionych w Orlando na Florydzie, do którego trafił 31 maja tego roku, potwierdził prawnik aktora. Gwiazdor znany z takich filmów jak "Tamte noce, tamte dni" czy "Jeździec znikąd" , zdecydował się na leczenie po tym, gdy stał się bohaterem głośnych skandali.

Armie Hammer: Alkohol, narkotyki, seks, kanibalizm...

Na początku roku do mediów wyciekły screeny korespondencji, jaką miał prowadzić na Instagramie z kobietą, której opisywał swoje fantazje seksualne. Z opublikowanych wiadomości wynika m.in., że chciałby pić ludzką krew i że jest kanibalem, pojawił się także wątek gwałtu.

Gwiazdor stanowczo zaprzeczył, że te wiadomości są prawdziwe. "Nie odpowiadam na te fałszywe oskarżenia, ale w świetle okrutnych i bezpardonowych ataków na mnie w sieci, nie mogę zostawić swoich dzieci na cztery miesiące, aby kręcić film na Dominikanie" - napisał aktor w specjalnym oświadczeniu, informując jednocześnie, że rezygnuje z roli w filmie "Shotgun Wedding", w którym miał zagrać z Jennifer Lopez .

Wydawało się, że Hammer będzie walczył o swoje dobre imię, jednak w marcu stał się bohaterem kolejnego skandalu. Kobieta o imieniu Effie oskarżyła go o gwałt oraz o przemoc fizyczną i psychiczną. W czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej stwierdziła, że w 2017 roku aktor brutalnie znęcał się nad nią przez cztery godziny, a ona była pewna, że ją zabije. Adwokat aktora zaprzeczył słowom kobiety, jednak policja w Los Angeles rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Po tych oskarżeniach aktor stał się w Hollywood persona non grata i stracił wszystkie role, do których się przygotowywał. Jaki jest wynik śledztwa, na razie nie wiadomo, bo - jak podaje serwis Pagesix - policja przekazała sprawę do prokuratury w Los Angeles.

Amerykańskie media informują, że po opuszczeniu zamkniętego ośrodka Hammer wrócił na Kajmany, gdzie mieszkają jego żona Elisabeth Chambers, z którą od lipca 2020 roku jest w separacji, oraz dwójka ich dzieci.

