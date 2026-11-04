"Arcymistrzowie Kina": Krzysztof Zanussi i jego wyjątkowi goście. Czegoś takiego dawno nie było!

Krzysztof Zanussi bohaterem przeglądu "Arcymistrzowie Kina"

Kino Krzysztofa Zanussiego od sześciu dekad stawia pytania o wolność, odpowiedzialność, moralność i granice ludzkiego poznania. Trzecia edycja przeglądu "Arcymistrzowie Kina" będzie okazją do ponownego odkrycia dorobku reżysera - nie tylko jako jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego kina, ale także jako artysty, którego filmy pozostają aktualnym głosem w dyskusji o kondycji człowieka.

Widzowie będą mogli obejrzeć jego najważniejsze dzieła, mniej znane realizacje zagraniczne i telewizyjne, a także poznać działalność producencką i pedagogiczną artysty. Oczywiście odbędzie się spotkanie z samym reżyserem, jego współpracownikami i aktorami, którzy przez lata współtworzyli jego filmowy świat.

To właśnie oni opowiadać będą historie związane z powstawaniem takich filmów, jak "Struktura kryształu", "Za ścianą", "Barwy ochronne", "Cwał", "Bilans kwartalny", "Dotknięcie ręki" czy "Persona non grata". Będzie to świetna okazja, by posłuchać opowieści o wieloletniej współpracy z reżyserem.

W ciągu trzech dni widzowie będą mogli obejrzeć takie filmy, jak m.in. "Constans", "Cwał", "Życie rodzinne", "Persona non grata", "Iluminacja" i "Struktura kryształu".

Wyjątkowi goście na spotkaniu po pokazie "Barw ochronnych" i wręczenie nagrody Arcymistrza Kina

Organizatorzy szczególnie zapraszają na sobotni (7 listopada, godz. 17:00) pokaz "Barw ochronnych" i spotkanie z licznym gronem gości. Tego dnia Krzysztof Zanussi odbierze również nagrodę Arcymistrza Kina.

"Nieczęsto zdarza się okazja, by tylu współtwórców filmów Zanussiego spotkało się w jednym miejscu" - zapowiadają organizatorzy.

Głównym bohaterem spotkania będzie oczywiście Krzysztof Zanussi. Zaproszenie do rozmowy przyjęli i pojawią się w Gdyni również tak wybitni artyści, jak Maja Komorowska, Ewa Braun, Agata Buzek, Joanna Macha, Maria Mamona, Andrzej Chyra, Piotr Niemyjski, Anna Nehrebecka, Dorota Roqueplo, Sławomira Łozińska, Irena Strzałkowska, Barbara Wrzesińska, Magdalena Szwarcbart i Iwona Ziułkowska-Okapiec.

Spotkanie z bohaterem przeglądu i jego gośćmi poprowadzi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski, otwiera się w nowym oknie.

Pełny program przeglądu "Arcymistrzowie Kina" na stronie Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz w mediach społecznościowych.