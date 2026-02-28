"Pożegnanie z Afryką": oscarowe arcydzieło. Aż siedem statuetek!

"Pożegnanie z Afryką" w reżyserii Sydneya Pollacka z gwiazdorskimi rolami Roberta Redforda i Meryl Streep to piękna opowieść o miłości i jej stracie. Dzieło zostało zrealizowane z ogromnym rozmachem, co nie umknęło uwadze widzów i krytyków. W 1986 roku produkcję uhonorowano aż siedmioma Oscarami: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, muzykę, scenografię i dźwięk. Tytuł okazał się także kasowym sukcesem; przy budżecie 28 milionów zarobił globalnie ponad 227 milionów dolarów.

Epicki romans "Pożegnanie z Afryką" opowiada o losach Karen Blixen - obdarzonej silną wolą Dunki, która wraz z niewiernym mężem (Klaus Maria Brandauer) prowadzi plantację kawy w Kenii krótko przed pierwszą wojną światową. Karen ze zdumieniem odkrywa, że kocha nowy kraj, który stał się jej domem, ludzi i pewnego tajemniczego myśliwego (Redford). Jak odnajduje się w Nowym Świecie i jaki wpływ ma na nią nowe otoczenie?

Słynna scena z "Pożegnania z Afryką". Ten moment zapisał się w historii

Choć film cieszy się dziś mianem kultowego, w głowach wielu widzów zapisał się przede wszystkim dzięki jednemu fragmentowi. Chodzi o intymny moment, w którym Redford myje włosy Metyl Streep. Po latach od premiery aktorka przyznała, że jest to jej ulubiona scena miłosna.

"To na swój sposób scena zbliżenia, ponieważ jest tak bardzo subtelna" - cytował jej wypowiedź portal The Wrap.

Streep zdradziła, że początkowo znany aktor miał problemy z tym zadaniem. Poprosiła więc towarzyszącego jej stylistę, by dał mu kilka rad, jak najlepiej podejść do sprawy. Redford okazał się pilnym uczniem i szybko pojął najważniejsze zasady.

"Był świetny. Po piątej próbie byłam zakochana" - mówiła aktorka.

Ten dzień na planie był szczególny również z innego powodu. Wszyscy odczuwali stres, gdyż w niedalekiej okolicy przebywały hipopotamy, które mogły okazać się niebezpieczne dla całej ekipy filmu.

"Powiedziano nam, że to zwierzę, które zabija najwięcej ludzi w Afryce. I że robi się agresywne, gdy stanie się między nim a wodą. A my kręciliśmy przy rzece" - wspominała Streep.

