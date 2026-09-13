"Blade Runner 2049" Denisa Villeneuve'a to widowiskowe i niezwykle klimatyczne sci-fi z Ryanem Goslingiem i Harrisonem Fordem. Dzisiaj wieczorem widzowie będą mieli kolejną okazję zobaczyć film w telewizji.

"Blade Runner 2049": arcydzieło współczesnego kina

Akcja filmu "Blade Runner 2049" toczy się w roku 2049, 30 lat po wydarzeniach z pierwszego "Łowcy androidów". Świat nadal zmaga się z problemem replikantów, syntetycznych ludzi. Główny bohater, oficer K, jest nowym typem Blade Runnera, który sam jest replikantem. Jego zadaniem jest eliminacja starszych modeli, które żyją poza kontrolą systemu. Podczas jednej z misji odkrywa coś, co może całkowicie zmienić przyszłość relacji ludzi i replikantów.

W filmie w reżyserii Denisa Villeneuve'a w głównych rolach występują: Ryan Gosling jako oficer K, replikant i łowca replikantów nowej generacji; Harrison Ford, powracający jako Rick Deckard, były łowca z oryginalnego filmu; Ana de Armas wciela się w Joi, cyfrową towarzyszkę K i inni.

"Blade Runner 2049" został wyróżniony dwoma Oscarami w kategoriach: najlepsze zdjęcia oraz najlepsze efekty specjalne. Film jest uznawany za godnego następcę oryginału i jedno z najlepszych dzieł sci-fi XXI wieku.

"Blade Runner 2049" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Blade Runner 2049" zostanie wyemitowany dzisiaj, 13 września, na kanale Super Polsat o godz. 21.05.