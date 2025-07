Arcydzieła polskiego kina w Polsat Box Go. W lipcu znajdziecie tam same hity

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

W lipcu wśród nowości Polsat Box Go znajdą się: "The Last Showgirl" z legendarną Pamelą Anderson, "Nieprzyjaciel" - polski thriller psychologiczny z Michałem Żurawskim i Martyną Byczkowską, "Na noże" - dreszczowiec z Danielem Graigiem, Christopherem Plummerem, Chrisem Evansem i Jamie Lee Curtis, "Surfer" - trzymający w napięciu thriller z Nicolasem Cagem, a także "Światłoczuła" - subtelny film Tadeusza Śliwy z muzyką Kaśki Sochackiej i Korteza oraz "Skrzyżowanie" - inspirowana prawdziwą historią produkcja z wybitną rolą Jana Englerta.

"The Last Showgirl": premiera: 4 lipca

Shelley (Pamela Anderson) występuje w rewii w Las Vegas. Praca jest jej ogromną pasją i sposobem na realizację siebie, dla niej przed laty poświęciła rodzinę. Dziś dowiaduje się, że spektakl, któremu oddała wszystko, schodzi z afisza. Ale choć 57-letnia tancerka słyszy zewsząd, że jej czas już minął, nie zamierza zejść ze sceny. W mieście, które wabi jak fatamorgana, by brutalnie obudzić ze snu, kobieta walczy o swoje marzenia i odzyskanie relacji z córką.



"Sufer", premiera: 17 lipca

Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na "ich teren". Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę.



"Nieprzyjaciel", premiera: 18 lipca

Ania (Martyna Byczkowska) opiekuje się luksusową willą "Kruk" w środku mazurskich lasów. Obsługuje bogatych wynajmujących, którzy przyjeżdżają tam odpocząć. Jej kolejnymi gośćmi są dwie pary: charyzmatyczny Leon (Michał Żurawski) z atrakcyjną Eleni (Joanna Opozda) oraz poczciwy Bruno (Piotr Stramowski) z długoletnią dziewczyną Magdą (Katarzyna Sawczuk). Wkrótce jej ułożone życie zostanie wywrócone do góry nogami.

"Skrzyżowanie", premiera: 18 lipca

Ułożone życie Tadeusza, emerytowanego ordynatora szpitala, zmienia się w mgnieniu oka, kiedy dochodzi do dramatycznego wypadku drogowego. Zamiast spokojnej i dobrze zaplanowanej "złotej jesieni życia" staje on w obliczu sytuacji, która przerasta zarówno jego jak i najbliższe mu osoby. Cień pada na jego małżeństwo, relacje z synem oraz zbliżające się wesele ukochanej wnuczki.

"Światłoczuła", premiera: 25 lipca

Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko - karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie - podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą.



