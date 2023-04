Kultowe role Janusza Gajosa

Jedną z postaci, która do dziś jest najchętniej wspominaną podczas sięgania do kinematografii aktora, jest osoba Jana Kosa w kultowym już serialu “ Czterej pancerni i pies ". Polacy pokochali ten serial oraz przedstawioną historię Janka, który walczy o wolność swojej ojczyzny, a jednym z jego celów jest znalezienie ojca. W międzyczasie przechodzi on całą drogę w hierarchii wojskowego, od kaprala po podporucznika. Dowódca czołgu "Rudy" pobił serca widzów i do dnia dzisiejszego jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji.

Role Janusza Gajosa należą do bardzo różnorodnych. Udział w zarówno komediowych, jak i poważnych dramatach pokazuje jego profesjonalizm. W każdej z nich był zabłysnął swoim kunsztem aktorskim, zaangażowaniem i idealnym wyczuciem roli. Do takich zaliczymy, chociażby rolę arcybiskupa w filmie “Kler", należącą do jego najbardziej kontrowersyjnych. Wcielenie się w zapatrzonego w wartości materialne duchownego wywołało lawinę dyskusji, jednak i tutaj jego rola została oceniona pochlebnie. Po raz kolejny Janusz Gajos pokazał, że jest stworzony do trudnych w odegraniu kreacji i odnajduje się w nich doskonale.

Mówiąc o kultowych rolach, nie sposób skorumpowanego sędziego piłkarskiego, Jana Lagunę w filmie "Piłkarski poker" reżyserii Janusza Zaorskiego. Ponownie główną motywacją postaci były pieniądze, a sędzia Laguna nie miał problemu z przyjmowaniem łapówek i czynnym udziale w sprzedawaniu meczów. To właśnie w tym filmie pada już słynne stwierdzenie aktora: "Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3:0, to będzie 3:0". O wcieleniu w arbitra wypowiadał się wielokrotnie sam reżyser, który był zachwycony ukazaniem przez Gajosa swojego zamysłu:

- Chciałem pokazać świat, który pędzi i który de facto zwariował, a on jest aktorem, który umie grać wolno w taki sposób, żeby to było interesujące. Świetnie potrafi oddać spokój i zracjonalizowanie. jest to wybitny aktor i znakomicie zbudował swoją rolę - opowiedział Zaorski

W filmie "Ucieczka z kina Wolność" reżyserii Wojciecha Marczewskiego wciela się natomiast w rolę cenzora Rabkiewicza. Niegdyś był on cenionym poetą i krytykiem teatralnym, jednak panujący ustrój niejako zmusił go do zmiany profesji. Zgorzkniały cenzor, będący pod wysłaniem władz musi zmierzyć się na festiwalu filmowych z buntem innych uczestników. Wszystkie rozmowy oraz działania sprawiają, że bohater wyciąga wnioski ze swojej postawy i przechodzi przemianę.

Ogrom kreacji Janusza Gajosa, każda wyjątkowa na swój sposób

Role Janusza Gajosa są różnorodne, a sam aktor jest poza wszelkimi ramami, wcielając się doskonale w wiele interpretacji. W przytoczonym “Klerze" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego przerysowana postać arcybiskupa miała na celu odniesienie się do rzeczywistych problemów polskiego kościoła i duchownych.

Jedną z wielu kreacji, kiedy to aktor pokazał, jak bardzo potrafi odtworzyć wizję reżysera była rola alkoholika w filmie "Żółty szalik" w reżyserii Janusza Morgenstena. Gajos w wyjątkowo brutalny i dramatyczny sposób przedstawił prawdę o tym nałogu, co dało do myślenia dużej ilości osób jak poważnym i trudnym uzależnieniem jest alkoholizm.

Jeśli mówimy o filmach odnoszących się do ustroju Polski, jak przytoczona "Ucieczka z kina Wolność", wartą zapamiętania rolą jest ta w "Przesłuchaniu" reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Tam możemy widzieć Gajosa jako Majora Zawadę "Kąpielowego". Przesłuchuje on aresztowaną główną bohaterkę, która po upiciu zostaje aresztowana, otrzymuje zarzuty i zostaje szczegółowo wypytana o wszystkie kwestie związane z jej działalnością.

Dziesiątki ról i mnóstwo lat na scenie. 83-latek gra jednak dalej

Choć aktywność filmowa Janusza Gajosa nie jest już tak duża jak kiedyś, wciąż widzimy go w pojawiających się produkcjach. Aktor mimo upływu lat nadal posiada zapał do występowania w nowych projektach. W tym roku będziemy mogli go zobaczyć, chociażby w drugiej odsłonie filmu “Fuks" . Jest to kontynuacja kultowej już komedii, której pierwsza część miała premierę w 1999 roku. Janusz Gajos ponownie wcieli się po latach w rolę oficera Mazura. Nie jest to jedyna kontynuacja filmowa, w jakiej będziemy mogli go jednak oglądać. W produkcji wciąż jest także "Różyczka 2", której pierwszą część mogliśmy oglądać ponad dekadę temu.

Aktor jest laureatem wielu nagród, przyczyniając się do rozwoju i promocji polskiej kinematografii. Jedną z ważniejszych jest otrzymany w 2011 roku Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz działalności dydaktycznej". Aktor do tego nie zamyka się na nowe rzeczy, czego przykładem jest jego ubiegłoroczny debiut w roli reżysera .

